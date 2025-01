Đây là các mẫu xe ga hạng sang cho nhà giàu Việt mua dịp giáp Tết 2025

Honda SH125i/160i

Honda SH160i/125i nổi bật với thiết kế tinh tế, các đường nét sắc sảo và phối màu cuốn hút trên mọi phiên bản, đặc biệt là tem xe mới trên phiên bản đặc biệt và thể thao. Cụm đèn pha LED hiện đại kết hợp với thiết kế đầu xe cân đối, tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Phần đuôi xe SH160i/125i thiết kế mượt mà, hệ thống đèn LED nổi bật và tay nắm sau thanh thoát, làm tăng vẻ sang trọng. Trong khi đó, mặt đồng hồ trung tâm thông minh với màn hình lớn hiển thị tốc độ và thông số, thiết kế mạ chrome mang lại vẻ sang trọng, dễ dàng quan sát khi lái.

Sức mạnh xe đến từ loại động cơ eSP+ 4 valve, thế hệ mới mang lại hiệu suất mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Trên xe có nhiều trang bị an toàn cao cấp, điển hình như: Hệ thống kiểm soát lực kéo (HSTC) giúp kiểm soát độ trượt bánh sau, tăng cường an toàn khi tăng ga (chỉ trên phiên bản ABS); Hệ thống ABS trang bị trên cả hai bánh, giúp tăng độ an toàn khi phanh gấp hay trên mặt đường trơn trượt.

Yên xe rộng rãi, phía dưới có hộc chứa đồ rộng rãi với dung tích để đồ lên đến 28L và tích hợp cổng USB tiện lợi cho việc sạc thiết bị di động. Phía trước xe có thiết kế nắp bình xăng tiện lợi cho việc đổ xăng mà không cần mở yên xe.

Honda SH160i hiện được phân phối với 4 phiên bản khác nhau: Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt, và Thể thao. Giá niêm yết của SH160i dao động từ 92,49-102,19 triệu đồng. Honda SH125i cũng có 4 phiên bản tùy chọn, với giá niêm yết dao động từ 73,92-83,44 triệu đồng.

Honda SH350i

Honda SH350i mới hiện nay có thiết kế mới ấn tượng lấy cảm hứng từ các mẫu xe phân khối lớn của Honda, mang lại vẻ nổi bật và cuốn hút. Cụm đèn hậu LED thiết kế tinh tế với họa tiết tổ ong. Mặt đồng hồ xe loại LCD hiện đại, hiển thị rõ ràng các thông số và đèn báo hoạt động, giúp người lái dễ dàng quan sát khi di chuyển.

Sức mạnh xe SH350i đến từ khối động cơ eSP+ mạnh mẽ, dung tích 330cc, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4, tối ưu hiệu suất, giảm ma sát và rung lắc, tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Xe có trang bị hệ thống an toàn như: ABS 2 kênh cho phanh an toàn, ổn định; hệ thống HSTC kiểm soát độ bám đường, giúp tăng tốc êm ái và an toàn, có thể bật/tắt qua công tắc tay lái.

Là dòng xe ga cao cấp nhất của Honda ở Việt Nam, Honda SH350i có công nghệ kết nối với điện thoại qua ứng dụng My Honda+ để theo dõi thông tin xe, lịch sử bảo dưỡng, tiêu hao nhiên liệu, và nhận thông báo về các sự kiện đặc biệt. SH350i cũng hỗ trợ cập nhật phần mềm qua OTA để đảm bảo kết nối Bluetooth ổn định.

Xe trang bị hệ thống khóa thông minh giúp xác định vị trí xe và mở khóa thông minh từ xa tiện lợi. Hộc đựng đồ phía trước lớn, tích hợp cổng sạc loại C. Dưới yên ngồi xe là cốp đựng đồ rộng, để được mũ bảo hiểm trùm đầu và có đèn chiếu sáng.

Tại thị trường Việt Nam hiện nay, Honda SH350i có 3 phiên bản tùy chọn: Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao. Giá niêm yết của xe dao động từ 151,19-152,69 triệu đồng.

Vespa Primavera

Vespa Primavera giữ thiết kế cổ điển, thanh lịch với đèn pha tròn, mặt nạ xe giống Vespa 946, và các chi tiết crôm hiện đại, tạo nên vẻ sang trọng.

Sức mạnh xe đến từ khối động cơ i-Get 125cc 4 thì, 3 van, cho công suất tối đa 10,6kW, mô men xoắn cực đại 10,4Nm, tiết kiệm nhiên liệu (2,2-2,5 lít/100km).

Trên xe có nhiều trang bị hiện đại, nổi bật như: Hệ thống ABS 2 kênh đảm bảo an toàn; Đèn LED 2 tầng tăng sáng hiệu quả; Yên xe đỏ công thái học, thoải mái; Cốp xe rộng rãi, chứa mũ bảo hiểm nửa đầu; Hệ thống giảm xóc ESS và động cơ giảm rung đến 40%.

Vespa Primavera Red 125 là sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và công nghệ hiện đại, mang lại trải nghiệm lái tuyệt vời và thể hiện tinh thần cộng đồng.

Tại thị trường Việt Nam, Vespa Primavera được phân phối với rất nhiều phiên bản khác nhau, như: Primavera 125, Primavera S 125, Primavera Red 125, Primavera Mickey Mouse 125, và Primavera Color Vibe 125. Giá đề xuất của xe dao động từ 77,8-86,8 triệu đồng.

Piaggio Medley

Piaggio Medley S là dòng xe tay ga có sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách thể thao, hiệu suất mạnh mẽ và tính năng hiện đại. Mẫu xe ga cao cấp này nổi bật với đèn pha LED mới, cụm đồng hồ LCD tiên tiến, và động cơ i-Get 4 thì, 4 van mạnh mẽ, công suất 11kW, đáp ứng tiêu chuẩn Euro-4 và sử dụng hệ thống Start-Stop tiết kiệm nhiên liệu.

Với thiết kế thể thao, lớp hoàn thiện màu đen mờ và chi tiết đỏ, Medley S có các màu sắc lựa chọn: Đồng, Đỏ, Trắng, Xám và Đen mờ.

Trên xe có nhiều tính năng nổi bật: Cụm công cụ LCD và kết nối Piaggio MIA cho phép quản lý cuộc gọi và âm nhạc qua mũ bảo hiểm Bluetooth; Hệ thống RISS tự động tắt động cơ giúp tiết kiệm nhiên liệu; Đĩa phanh và kẹp phanh dạng sóng vàng, hệ thống ABS Bosch 2 kênh tăng độ an toàn; Ngăn chứa đồ rộng, có thể đựng hai mũ bảo hiểm đầy đủ.

Medley S có 2 phiên bản động cơ 125cc và 150cc. Hiện xe ga này có giá bán niêm yết là 80 triệu đồng với bản Medley 125 S và 96,8 triệu đồng với bản Medley 150 S.