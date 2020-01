Dắt túi kinh nghiệm xử lý các lỗi cơ bản trên xe tay ga để đón năm mới "suôn sẻ"

Thứ Sáu, ngày 17/01/2020 08:00 AM (GMT+7)

Thông thường các cửa hàng sửa chữa xe máy sẽ nghỉ Tết, nên nếu gặp các trục trặc cơ bạn bạn có thể tự tìm cách xử lý.

Mặc dù hầu hết người Việt Nam đều có thói quen rửa xe và bảo dưỡng xe trước Tết Nguyên đán để năm mới xe sạch đẹp và không gặp trục trặc những ngày đầu xuân. Tuy nhiên, mọi chuyện cũng không thể như dự đoán, và việc chiếc xe tay ga chẳng may ngã bệnh ngay những ngày đầu xuân năm mới là điều có thể xảy ra.

Và để có thể tự xử lý những lỗi vặt thường gặp trên xe tay ga khi mà các tiệm sửa chữa còn đang đóng cửa thì dưới đây sẽ là một số mẹo mà những chủ sở hữu xe tay ga nên nắm rõ để xử trí nếu gặp phải.

1. Xe tay ga bị mất điện

Mở khóa mà bảng đồng hồ không hiển thị, đèn xi nhan, đèn pha không sáng, và còi bấm không kêu...đây chính là dấu hiệu của chiếc xe tay ga bị mất điện "toàn tập".

Nguyên nhân khiến xe máy tay ga bị mất điện có thể do 2 vấn đề phổ biến:

- Thứ nhất là hết điện ắc quy: sau một thời gian sử dụng, khả năng tích điện của ắc quy kém dần và hỏng, và giai đoạn hỏng kèm theo xe bị mất điện toàn tập. Và do hầu hết xe tay ga đều sử dụng ắc quy khô, nên người dùng chỉ có thể thay mới. Để "chữa cháy" nổ được xe, người dùng có thể sử dụng bàn đạp đối với các dòng xe tay ga có tích hợp bàn đạp nổ như Honda Air Blade, Honda Vision...còn với những xe tay ga không có bàn đạp, bạn có thể sử dụng điện từ ắc quy khác để đấu nối tái sạc cho ắc quy bị hết điện.

- Thứ 2 là do hỏng cầu chì của xe máy: cầu chì là bộ phận đóng mở điện giữa ắc quy và hệ thống đề xe. Nếu khi mở khóa xe, hệ thống đèn vẫn sáng nhưng lại không đề xe được có thể là do cầu chì bị hỏng. Khi đó, bạn chỉ có thể thay mới cầu chì, và "chữa cháy" bằng bàn đạp như khi bị hết điện ắc uy trên đây.

2. Xe tay ga đề không lên

Đây có thể là một trong những lỗi khá phổ biến. Biểu hiển là hệ thống đèn hoặc còi vẫn bình thường như bấm tay đề thì không lên. Ngoài 2 nguyên nhân do ắc quy và cầu chì bị hỏng trên đây thì còn có thể là do một số lỗi khác.

Những lỗi cơ bản là do xe hết xăng, hoặc bạn không gạt chân chống, không bóp tay phanh, bạn cần chú ý để đảm bảo không mắc những lỗi nhỏ khi khởi động xe tay ga này.

Ngoài ra, còn có thể do hệ thống dây diện bên trong bị chuột cắn đứt, hoặc hệ thống đèn khu khởi động bị đan xen dẫn tới bị chập chờn,...bạn có thể mở xe ra để kiểm tra chi tiết từng đường dây và xử trí.

Còn đối với các lỗi phức tạp khác thì chắc là bạn cần các tiệm sửa xe mở cửa để xử lý lỗi này.

3. Xe tay ga đang chạy bị tắt máy đột ngột

Khi khởi động vẫn bình thường, nhưng đang đi lại bị tắt máy và không đề được cũng là một trong những lỗi không hiếm gặp đối với người đi xe tay ga.

Nguyên nhân trước tiên có lẽ là do hết xăng, tuy nhiên dịp đầu năm mới ít ai lại không đổ đầy bình xăng phải không. Chính vì thế, xe có thể tắt máy đột ngột do máy nóng quá vì thiếu nhớt. Bạn thử kiểm tra bình nhớt bằng cách tháo que đo nhớt, lau sạch và cho vào lại, không vặn xem mức nhớt có tới phần đầu vạch ở đầu cuối que không, nếu không thì là do không đủ nhớt. Bạn cần đổ thêm nhớt.

Ngoài ra, vấn đề cũng có thể liên quan tới lọc gió, hoặc các vấn đề trong bình xăng, bugi...với các lỗi này thì chắc là vẫn phải đợi các quán sửa xe mở cửa thì bạn mới xử lý được.

4. Xe tay ga bị hụt hơi

Biểu hiện là đang đi với tốc độ thông thường thì xe đột ngột chậm xuống, hoặc không di chuyển, tay ga không lên mặc dù máy vẫn nổ. Sau đó xe vẫn đi được nhưng thỉnh thoảng hụt hơi.

Nguyên nhân của tình trạng này có thể là do bạn đổ phải "xăng bẩn" có lẫn tạp chất, hoặc xăng không phù hợp với kết cấu xe (ví dụ xe cần xăng A95 bạn lại đổ xăng A92). Do đó, khi đổ xăng cho xe tay ga, bạn cần hết sức chú ý để đảm bảo xe không gặp trục trặc bởi xăng không tương thích.

Ngoài ra, xe bị hụt hôi có thể là do mòn côn hoặc các vấn đề trong kim xăng, buồng dốt...với những lỗi này, người dùng cần phải sự can thiệp của thợ sửa chữa chuyên nghiệp.

Mong rằng với những tips trên đây, bạn có thể nắm được và xử trí một số lỗi cơ bản trên xe tay ga nếu chẳng may gặp phải trong dịp đầu xuân năm mới.

