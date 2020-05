Có nên lắp "chìa khóa thông minh" cho xe máy không?

Thứ Tư, ngày 13/05/2020 06:00 AM (GMT+7)

Những xe máy sử dụng chìa khóa cơ thông thường đều có thể chuyển đổi sang hệ thống "smartkey - chìa khóa thông minh".

Với các ưu điểm là chống trộm, chống cướp và định vị xe trong bãi xe một cách dễ dàng, chìa khóa thông minh đang ngày càng phổ biến trên các dòng xe máy mới ra mắt. Từ các mẫu tay ga cao cấp như Honda SH, tới các mẫu xe ga giá rẻ như Honda Vision, Yamaha Janus...Smartkey dần trở thành chuẩn mực của xe máy hiện đại. Do đó, từ đây cũng xuất hiện nhu cầu lắp ổ khóa thông minh cho những chiếc xe máy sử dụng chìa khóa truyền thống.

Tuy nhiên, có nên lắp smartkey cho xe máy không?

Rõ ràng khi có ý định lắp chìa khóa thông minh, người dùng đã nhận thấy khá nhiều những ưu điểm của thế hệ chìa khóa mới này, tuy nhiên dưới một góc nhìn khác, việc lắp chìa khóa smartkey sẽ gặp phải một số vấn đề sau:

- Thói quen sử dụng của người dùng sẽ phải thay đổi theo cách vận hành của chìa khóa thông minh: bấm nút trên chìa khóa thông minh, chờ 1-2 giây để hệ thống trên xe xác nhận để kích hoạt, sau đó xoay nút vặn trên xe về ON để khởi động hệ thống điện, rồi mới bấm nút đề xe nổ máy. Tất cả các quy trình này nếu làm thuần thục sẽ mất từ 4-5 giây, phức tạp hơn rất nhiều so với việc chỉ tra chìa khóa vào ổ như ổ khóa truyền thống. Đấy là chưa kể với những người mới đầu sử dụng, mọi việc sẽ cồng kềnh hơn nhiều.

- Đối với những người kiểu hay "nhớ nhớ quên quên" thì việc để quên chìa khóa, hoặc là quên đưa núm xoay về OFF khi xuống xe là rất phổ biến, những sơ hở này sẽ tạo điều kiện cho những tên trộm có thể dễ dàng lấy xe của bạn hơn.

- Sau khoảng 1,5-2 năm người dùng phải thay pin mới cho chìa khóa, điều này sẽ tốn thêm chi phí khi sử dụng. Đấy là chưa kể nếu chẳng may đánh rơi chìa khóa bạn sẽ sẽ phải thay khóa mới với giá không hề rẻ.

Smartkey có chống trộm cướp tốt?

Hiện nay, các smartkey từ Honda, Yamaha đều có tính năng máy tự động tắt khi cách chìa khóa trên 20m, điều này giúp giảm thiểu nguy cơ bị cướp khi đang di chuyển trên đường (đương nhiên với điều kiện là bạn vẫn giữ chìa khóa).

Với nguyên lý hoạt động chung của smartkey là chìa khóa sẽ gửi tín hiệu được mã hóa tới bộ xử lý trung tâm ECU của xe, nếu ECU xác nhận khớp thì người dùng mới có thể thao tác mở khóa, khởi động...do đó những tên trộm sẽ không thể sử dụng tác động vật lý để mở khóa xe được mà phải dùng thiết bị dò sóng phá mã công nghệ cao.

Bên cạnh đó, để phá mã được smartkey thì cũng đòi hỏi phải có kiến thức và am hiểu quy trình mã hóa, đương nhiên không phải tên trộm nào cũng có được điều này. Do đó, về căn bản thì smartkey an toàn và có khả năng chống trộm cướp tốt.

Tuy vậy, chìa khóa cơ không phải không an toàn, đơn cử như chìa khóa từ Piaggio cũng khiến các tên trộm phải bó tay bởi thời gian để phá khóa rất lâu và rất mệt mỏi.

Lắp smartkey nhưng cần chọn nơi uy tín

Nhiều người vì tiếc tiền nên lựa chọn lắp smartkey ở những cửa tiệm nhỏ với giá chỉ 1,5-2 triệu đồng. Tuy nhiên phần lớn thường gặp trục trặc sau một thời gian sử dụng khiến gây nhiều phiền toán. Do đó, nếu có nhu cầu bạn nên tới các đại lý chính hãng hoặc cửa hiệu lớn, có uy tín.

Chia sẻ của một người dùng lắp smartkey trên một diễn đàn.

Hiện các đại lý Honda, Yamaha chính hãng đều có bán smartkey chính hãng với mức giá khoảng 3,5-4 triệu đồng. Tùy xe mà sẽ mất khoảng 15 phút tới 1 tiếng đồng hồ cho việc lắp hệ thống chìa khóa thông minh.

Lưu ý là smartkey có thể trang bị được cho tất cả loại xe máy bao gồm cả xe ga, xe tay côn hoặc xe số.

