Có bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe cũ theo mẫu mới?

Ban hành Giấy phép lái xe mẫu mới từ 1/1/2025

Điều 31 Thông tư 35/2024/TT-BGTVT quy định, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thực hiện việc cấp giấy phép lái xe theo quy định tại mẫu số 01 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo thông tư từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Theo đó, mẫu giấy phép lái xe mới được áp dụng giống giấy phép hiện hành về màu sắc, kích cỡ.

Giấy phép có kích thước 85,6 x 53,98 x 0,76mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1). Ảnh của người lái xe được chụp trên nền xanh da trời in trực tiếp trên giấy phép. Màng bảo an phủ hai mặt, phôi được làm bằng vật liệu PET, hoa văn màu vàng rơm và có các ký hiệu bảo mật.

Giấy phép có mã QR nằm ở phía trái dưới cùng mặt sau để đọc, giải mã thông tin và liên kết với hệ thống thông tin quản lý giấy phép.

Mẫu giấy phép lái xe áp dụng từ ngày 1/1/2025 đến 31/12/2025. Ảnh: Bộ GTVT

Điểm thay đổi so với giấy phép hiện nay là mặt trước và sau của giấy phép sẽ ghi các hạng giấy phép mới theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ. Luật quy định có 15 hạng gồm: A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, BE, C1E, CE, DE, D1E, D2E, tăng 2 hạng so với Luật Giao thông đường bộ 2008.

Mẫu bằng lái xe trên chỉ áp dụng từ ngày 1/1/2025 đến hết ngày 31/12/2025, từ ngày 1/1/2026 trở đi sẽ áp dụng mẫu bằng lái xe khác theo Mẫu số 02 Phụ lục XXIV ban hành kèm theo Thông tư 35/2024/TT-BGTVT.Có bắt buộc phải đổi bằng giấy phép lái xe cũ theo mẫu mới?

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết tại Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, người có giấy phép lái xe được đổi giấy phép lái xe trong các trường hợp sau đây:

- Giấy phép lái xe bị mất;

- Giấy phép lái xe bị hỏng không còn sử dụng được;

- Trước thời hạn ghi trên giấy phép lái xe;

- Thay đổi thông tin ghi trên giấy phép lái xe;

- Giấy phép lái xe nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng;

- Giấy phép lái xe do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp khi có yêu cầu hoặc người được cấp không còn làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Mặt khác, giấy phép lái xe được cấp trước ngày 1/1/2025 được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên giấy phép lái xe. Tuy nhiên khuyến khích người dân đổi giấy phép lái xe không thời hạn được cấp trước ngày 1/7/2012.

Khi người lái xe cấp đổi bằng lái đến hạn, thời điểm sau ngày 1/1/2025 hoặc sau 1/1/2026 giấy phép lái xe sẽ áp dụng theo mẫu mới.