Có 50 triệu đồng, chọn mua Piaggio Liberty One hay Honda SH mode?

Thứ Hai, ngày 29/07/2019 08:00 AM (GMT+7)

Piaggio Liberty One với giá mềm hơn, thiết kế thời trang lại cá tính, hiện đại thực sự đang khiến không ít người hâm mộ Honda SH mode phân vân.

Cuối tháng 5/2019 nhà phân phối Piaggio, một hãng xe chuyên cung cấp xe tay ga, bất ngờ tung ra thị trường Việt Nam ấn phẩm xe tay ga mới Liberty One với những nét chấm phá về thẩm mỹ tạo ấn tượng đặc sắc.

Liberty One bản màu trắng.

Khác với các ấn phẩm Liberty khác, Libery One được trang trí các khối hình zig zag hiện đại, các họa tiết nghệ thuật đương đại đường phố đầy chất tinh tế. Trong khi hệ thống tem xe được bố trí làm nổi bật lên sự trẻ trung, phù hợp với giới trẻ, nhất là những ai có gu thẩm mỹ cá tính và thích cuộc sống năng động và khám phá.

Thiết kế đẹp, thanh lịch.

Nếu so về thiết kế thì Liberty One thể hiện đẳng cấp riêng, khó mà trộn lẫn vào đâu khi di chuyển trên đường phố đông đúc. Sự hiện đại, tinh tế mà Liberty One có không thua kém gì dòng xe ga cho phái đẹp Honda SH mode. Đương nhiên, mỗi xe có vẻ đẹp riêng nhưng phải thấy rằng SH mode dù sao vẫn có nét pha trộn với các dòng xe ga khác của Honda. Tuy nhiên, những mẫu xe của Honda luôn mang đến sự bền bỉ mà gần như không dòng xe nào sánh kịp, và SH mode cũng không ngoại lệ.

SH mode trắng ngà.

Các chi tiết hài hòa, tinh tế, thanh lịch đậm chất xứ rượu vang đỏ Ý của Liberty One được thể hiện đồng bộ từ đầu tới cuối xe. Liberty One không những nhấn mạnh ở vẻ đẹp mà còn tạo ra cả sự tiện ích cho người lái khi tạo diện tích chứa đồ rộng rãi dưới yên với không gian lên đến 17 lít.

Mặt trước Liberty One.

Trong khi đó phía trước xe có thêm ngăn chứa đồ rất thích hợp để các vật dụng nhỏ hằng ngày. Tay lái xe thiết kế thanh lịch, công thái học được tính toán giúp người lái có tư thế ngồi thẳng đứng và thoải mái trên các bề mặt đường khác nhau.

SH Mode có mặt trước "lai" tạo từ nhiều model của Honda

Hệ thống khóa từ chống trộm rất an toàn tăng thêm sự an tâm cho người sử dụng Liberty One. Về điểm này thì có thể Liberty One vẫn đi theo lối bảo vệ truyền thống, còn SH mode tỏ ra mới hơn khi có hệ thống Smartkey (Chìa khóa thông minh).

Khóa từ chống trộm của Liberty One.

Điểm nhấn đáng chú ý nữa của sản phẩm mới Liberty One chính là hệ thống động có iGet thế hệ mới, dung tích 125cc, thiết kế 4 thì 3 valve với hệ thống phun xăng điện tử. Với hệ thống động cơ này, Liberty One có công suất đầu ra tối đa 7,6 kw tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,4 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Động cơ iGet của Liberty One.

Không những cho hiệu suất vượt trội, iGet còn tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu giúp Liberty One thoát khỏi “bệnh nan y” ngốn xăng. Hơn nữa công nghệ động cơ xanh iGet còn giúp Liberty One chạy êm ái, vận hành mượt mà.

Liberty One bản màu đen.

Chính sự cải tiến về động cơ với sự xuất hiện của iGet đã giúp cho Liberty One nói riêng và các dòng xe có iGet của Piaggio tăng sức cạnh tranh mạnh mẽ so với các đối thủ mạnh khác trên thị trường Việt Nam hiện nay.

Giá bán của Liberty One khá hấp dẫn.

Một điểm nữa không thể không nhắc tới trong sự đối sánh với các đối thủ khác của Liberty One chính là yếu tố giá cả. Ở phân khúc xe ga sang nhưng Liberty One chỉ niêm yết giá bán có 48,9 triệu VNĐ. Đồng thời giá bán thực tế của mẫu xe này lại khá ổn định và không chênh cao so với giá đề xuất.

SH mode thường đội giá.

Trái lại, Honda SH mode lại có giá niêm yết đa dạng. Trong đó SH mode bản thời trang có giá đề xuất 51,7 triệu VNĐ, SH mode bản thời trang ABS có giá bán 55,7 triệu VNĐ, và SH mode cá tính có giá niêm yết 57,0 triệu VNĐ. Không những thế hiện SH mode khi về các đại lý lại thường có giá bán ra cao hẳn giá đề xuất từ 4-10,5 triệu VNĐ.

Yên ngồi của Liberty One.

Xét một cách toàn diện thì Liberty One và SH mode đều có những thế mạnh riêng. Sự thiết kế của cả hai đều nhấn mạnh vào vẻ đẹp lịch lãm, quý phái. Liberty One do đi theo triết lý riêng nên tạo sự khác biệt rõ nét.

Đèn pha Liberty One.

Mặt đồng hồ của SH Mode

SH mode có một số trang bị hiện đại mang tính thế mạnh nhưng dòng xe này lại có giá bán chát hơn Liberty One. Quyết định cuối cùng là của người mua, song khách quan mà nói thì cả Liberty One và SH mode đều là các sản phẩm đáng mua trong tầm tiền trên dưới 50 triệu VNĐ hiện nay.