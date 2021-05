Chiếc xe tay ga này của Honda được định vị "ngon hơn" cả SH 150i

Thứ Hai, ngày 17/05/2021 15:59 PM (GMT+7)

Mẫu adventure của Honda thậm chí còn được định vị cao hơn so với SH trên thị trường.

Mặc dù Honda mới giới thiệu ADV150 cách đây không lâu nhưng với sự xuất hiện của PCX160 hoàn toàn mới với hàng loạt các nâng cấp khiến các chuyên gia tin rằng, Honda sẽ sớm trình làng phiên bản ADV160 mơi để thay thế phiên bản hiện tại.

Theo đó, chiếc tay ga adventure này được dự đoán sẽ trình làng vào năm 2022 với khối động cơ eSP+ như nhiều mẫu tay ga khác của Honda được trang bị trong thời gian gần đây. Bên cạnh dung tích xy lanh được tăng từ 149cc lên 157cc, thì số van cũng được tăng từ 2 lên 4, điều này khiến tỷ lệ nén của máy thay đổi thành 12:1. Và kết quả là công suất tối đa mà xe có thể đạt được là 15.8 mã lực tại 8500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại là 15Nm tại 6500 vòng/phút. Ngoài ra, ở tất cả các dải vòng tua thì máy đều có sức mạnh tốt hơn hẳn so với thế hệ cũ.

Ngoài ra, ở hệ thống an toàn, Honda cũng sẽ bổ sung hệ thống chống quay bánh tự do HSTC. Tính năng mới này sẽ bổ sung cho ABS để mang tới sự an toàn tốt hơn cho người sử dụng trong quá trình vận hành, đặc biệt là khi địa hình di chuyển của ADV160 thường là khó khăn.

Bên cạnh các yếu tố trên đây thì dự kiến Honda ADV160 cũng sẽ có sự lột xác về ngoại hình cũng như tích hợp các tính năng mới nhất từ nhà Honda để giúp thỏa mãn đam mê cũng như nhu cầu của người sử dụng.

Tuy nhiên hiện tại, vẫn chưa có điều gì là chắc chắn, đặc biệt là khi mà các hãng hiện đều đang tập trung cho việc phát triển các dòng xe chạy điện. Chi tiết các thông tin, chúng tôi sẽ sớm cập nhật tới bạn.

Nguồn: http://danviet.vn/chiec-xe-tay-ga-nay-cua-honda-duoc-dinh-vi-ngon-hon-ca-sh-150i-502021175160568...Nguồn: http://danviet.vn/chiec-xe-tay-ga-nay-cua-honda-duoc-dinh-vi-ngon-hon-ca-sh-150i-5020211751605680.htm