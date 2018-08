2019 Kawasaki ZX-6R rục rịch ra mắt, Yamaha R6 "khiếp sợ"

Thứ Năm, ngày 23/08/2018 06:00 AM (GMT+7)

Xe máy Kawasaki Sự kiện:

Mô hình Kawasaki 636 cc mới sẽ ra mắt chỉ trong vài tuần nữa.

Chúng ta có thể hy vọng sự xuất hiện của mô hình Kawasaki ZX-6R mới sẽ thổi làn gió mới vào phân khúc xe supersport 600 cc.

Thông tin này được cung cấp bởi Cục Quản lý An toàn Giao thông Quốc gia (NHTSA) ở Mỹ, trong đó tiết lộ danh sách các mô hình năm 2019 của Kawasaki.

Thời gian được tiết lộ là ngày 11/10, trùng thời gian với buổi triển lãm AIM Expo ở Las Vegas. Xe sẽ xuất hiện một tuần trước đó ở châu Âu tại Triển lãm Intermot ở Cologne (ngày 3-7/10).

Kawasaki ZX-6R 2019 sẽ ra mắt trong tháng 10 tới

Mặc dù rất ít thông tin kỹ thuật được tiết lộ, nhưng mô hình mới được xác định sẽ vẫn cho công suất ở mức 127,4 hp. Con số này vẫn mạnh hơn so với đối thủ sportbike 600 cc duy nhất trên thị trường hiện nay -Yamaha R6 - đạt tiêu chuẩn Euro 4. Mô hình R6 mới chỉ đạt 117 mã lực.

Xe sẽ được hỗ trợ hệ thống phát thải mới, mô hình mới có bộ chuyển đổi xúc tác ba chiều thay vì chất xúc tác ôxi hóa của mô hình hiện tại. Sự thay đổi gần một nửa lượng khí hydrocacbon, NOx và khí thải carbon monoxit của xe sẽ giúp xe đủ để dễ dàng đảm bảo xe được cấp chứng nhận khí thải Euro4 ở châu Âu.

Xe sở hữu kiểu dáng mới. Mô hình ZX-9R 2019 sẽ rộng hơn đời cũ (710 mm vs 705 mm), ngắn hơn (2.025 mm vs 2.085 mm) và thấp hơn (1.100 mm vs 1.115 mm). Trong khi đó, trục cơ sở của xe lại dài hơn (1.400 mm vs 1.395 mm). Những sự thay đổi này đã chứng minh rằng chiếc xe sẽ có thiết kế vỏ ngoài hoàn toàn mới. Hệ thống treo và thiết bị điện tử được tinh chỉnh để đi kèm với động cơ được làm sạch hơn, trong khi đó các yếu tố lớn như khung và đúc động cơ chính có thể sẽ được sử dụng từ mô hình tiền nhiệm trước đó.