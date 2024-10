Tương tự, gia đình anh Giang (Thái Bình) cũng đang loay hoay tìm mua nhà đất suốt 2 tháng qua nhưng vẫn chưa chốt được giao dịch. Anh Giang cho biết hiện gia đình có khoản tiết kiệm 2,1 tỷ đồng, thời gian qua anh đã xem nhiều nhà đất khu vực Hà Đông, tuy nhiên mức giá chủ nhà đưa ra phổ biến từ 3,2-3,5 tỷ đồng cho những căn nhà 5 tầng xây trên diện tích đất 30m2. Với những căn nhà 4-5 tầng xây trên lô đất từ 35-40m2, giá rao bán phổ biến từ 3,5 đến 4,5 tỷ đồng. Tương tự, giá chung cư cũng đã tăng mạnh so với cách đây vài năm, mức giá chung cư 2 phòng ngủ với diện tích từ 65-70m2 được rao bán phổ biến ở mức 3 tỷ đồng trở lên.

“Để hoàn thành giấc mơ an cư, chúng tôi phải vay ngân hàng, người thân số tiền ít nhất 1,2 tỷ đồng, đây là áp lực lớn với gia đình khi mà tổng thu nhập của hai vợ chồng hiện tại chỉ ở mức 30 – 32 triệu đồng/tháng”, anh Giang chia sẻ.

“Trong quý 3/2024, giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục leo thang ở cả dự án mới và cũ; đặc biệt chỉ khoảng 1% số căn hộ đã giao dịch có giá dưới 2 tỷ đồng” - Savills Việt Nam.

Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, tăng trưởng thu nhập thực ở Việt Nam còn khiêm tốn. Cụ thể, thu nhập bình quân của người lao động quý 3/2024 là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 176 nghìn đồng so với quý trước và tăng 519 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung chín tháng năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.

Khi đối chiếu sang thị trường bất động sản mức tăng trên không thể sánh lại với đà tăng “phi mã” của giá nhà ở nói chung và chung cư nói riêng. Theo Báo cáo thị trường bất động sản Hà Nội trong quý 3/2024 của Savills Việt Nam giá bán căn hộ chung cư tại Hà Nội tiếp tục leo thang ở cả dự án mới và cũ. Theo đó, mặt bằng giá dự án mới đã tăng 6% theo quý và 28% theo năm, đạt 69 triệu đồng một m2. Dự án sơ cấp tăng cao cũng kéo giá bán chung cư cũ leo thang, với mức 41% theo năm, lên 51 triệu đồng một m2.

Trong quý 3, số lượng căn bán được ở hạng B dẫn đầu, đóng góp 98% số lượng căn bán được. Tính chung 9 tháng, 70% số căn được giao dịch có giá trên 4 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 2% năm 2020. Còn phân khúc từ 2 đến 4 tỷ đồng chiếm 29%.

"Chỉ 1% số căn hộ đã giao dịch có giá dưới 2 tỷ đồng, cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu sản phẩm của phân khúc chung cư", bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, nói.