Không thể gồng lãi như anh Thanh, anh Trịnh Khôi (Hà Đông, Hà Nội) lại quyết định bán chiếc xe ô tô trả góp trong tiếc nuối. Anh Khôi cho biết năm 2022, anh mua xe bán tải Ford Ranger với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng cả đăng ký, trong đó anh vay ngân hàng 700 triệu đồng với lãi suất ưu đãi 10,5%/năm. Hết thời gian ưu đãi, ngân hàng điều chỉnh lãi suất lên 16%/năm, trong khi thu nhập giảm do công việc kinh doanh trì trệ, cực chẳng đã anh Khôi đành quyết định bán xe.

“Chưa kể khoản lãi phải trả gần 9 triệu mỗi tháng, chỉ sau một năm giờ phải bán xe với giá giảm gần 300 triệu. Như vậy, sau một năm dùng xe, tôi lỗ tới cả 400 triệu. Thật là thiệt đơn thiệt kép” – anh Khôi xót xa chia sẻ.

Đối với doanh nghiệp, nỗi lo đối diện khoản vốn và lãi vay dường như còn ngày càng lớn hơn. Ông Nguyễn Thái Linh, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp trong lĩnh vực giấy cho biết, doanh nghiệp vừa được ngân hàng gửi thông báo giảm lãi suất cho vay với mức giảm 0,5%/năm. "Lãi suất cho vay giảm là tín hiệu khả quan. Nhưng kinh tế rất khó khăn, đơn hàng sụt giảm, sức mua rất yếu, cả nội địa lẫn thị trường xuất khẩu. Do vậy doanh nghiệp rất ngại vay vốn. Nhiều doanh nghiệp dệt may, đồ gỗ, in... đã không còn gồng nổi và đã phải sa thải lao động hàng loạt" - ông Linh nêu thực tế.

Trong khi đó, theo báo cáo mới đây của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc thị trường địa ốc chứng kiến đà suy giảm trong cả nguồn cung lẫn sức cầu đã khiến các sàn giao dịch cũng như môi giới viên bị đặt vào tình cảnh khó khăn.

Theo thống kê của VARS, 39% doanh nghiệp có doanh thu quý I suy giảm lên tới 20-50%. Số đơn vị còn lại đều tụt giảm trên 50% so với cùng kỳ. Thậm chí, một số doanh nghiệp có quy mô dưới 100 nhân viên còn chứng kiến mức giảm doanh thu lên tới 70-80%.

Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn khiến hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, hàng chục nghìn lao động mất việc trong thời gian qua.

Số liệu của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5 cho thấy hơn 88.000 doanh nghiệp rời thị trường. Khảo sát của Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) với 9.556 doanh nghiệp cũng cho thấy bức tranh đặc biệt khó khăn khi 82% dự kiến giảm quy mô, tạm dừng hoặc ngừng kinh doanh trong các tháng còn lại của 2023. Với các doanh nghiệp còn hoạt động, 71% dự kiến giảm quy mô lao động, trong đó có trên 22% dự kiến giảm hơn một nửa nhân sự; 80,3% doanh nghiệp dự kiến giảm doanh thu, trong đó 29,5% giảm trên 50%. Hơn 80% doanh nghiệp đánh giá tiêu cực hoặc rất tiêu cực về triển vọng kinh tế Việt Nam trong các tháng còn lại.