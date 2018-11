Tư vấn "đểu" ở phòng khám có người Trung Quốc: Thai lớn cỡ nào cũng... phá!

Thứ Ba, ngày 13/11/2018 09:05 AM (GMT+7)

Tin nóng Sự kiện:

"Bác sĩ" tư vấn cho phòng khám có người Trung Quốc sẵn sàng dẫn dắt sản phụ mang thai trên 20 tuần tuổi đến phá dù việc này bị nghiêm cấm.

"Thai đã lớn nên không có bệnh viện nào dám nhận đâu! Chỉ có những cơ sở chuyên đình chỉ thai kỳ như bên chị - tức Phòng khám Đa khoa Trung Trực - mới dám nhận" - "bác sĩ" tư vấn của Phòng khám Đa khoa Trung Trực làm việc tại tòa nhà 425A Nguyễn Văn Luông, phường 12, quận 6, TP HCM khẳng định chắc nịch.

Giăng lưới từ các bài viết hấp dẫn

Tò mò bấm vào bài viết "Cách phá thai bằng rau ngót như thế nào? Có tốt không?", ngay lập tức phóng viên (PV) "rơi" vào website tư vấn của Phòng khám Đa khoa Trung Trực. Các hộp chat (trò chuyện) chào mời khách hàng để gặp bác sĩ tư vấn liên tục xuất hiện.

Truy cập mục "Đình chỉ thai" trên website của phòng khám này, hàng loạt quảng cáo phá thai dưới dạng tin bài xuất hiện như: Chi phí hút thai 3 tháng tuổi khoảng bao nhiêu tiền?; Tổng chi phí phá thai 6 tháng bao nhiêu tiền tại Kiên Giang?; Phá thai từ 3 đến 20 tuần tuổi ở Rạch Giá tại đâu an toàn?... Dưới mỗi bài viết đều ghi chú rõ cơ sở thực hiện là Phòng khám Đa khoa Trung Trực Kiên Giang, kèm theo đó là số điện thoại hotline tư vấn in nổi bật.

Để xác nhận những thông tin quảng cáo trên website này, ngày 2-11, PV trực tiếp liên hệ với Phòng khám Đa khoa Trung Trực bằng cách để lại thông tin trên trang www.dakhoatrungtruc.vn. Lập tức, người tự xưng là "bác sĩ" Tâm liên lạc lại để hỗ trợ. PV giới thiệu mình là chị gái của nữ sinh 18 tuổi đang mang thai ngoài ý muốn. Thai đã 20 tuần tuổi, do nữ sinh còn đi học nên mong muốn phá "kín đáo". Không cần hỏi thêm về tình trạng sản phụ, "bác sĩ" Tâm khẳng định ngay: "Bên chị có thể bỏ thai an toàn".

Website của Phòng khám Đa khoa Trung Trực công khai quảng cáo phá thai từ 10 đến 24 tuần tuổi

Mọi hoạt động đều thông qua Bộ Y tế?

"Bác sĩ" Tâm nhanh chóng tư vấn tiếp: "Đối với tuổi thai này (20 tuần tuổi - PV), do thai đã lớn nên không có bệnh viện nào dám nhận đâu. Chỉ có những cơ sở chuyên đình chỉ thai kỳ như bên chị mới dám nhận thôi".

Khi PV tiếp tục tỏ ra lo ngại cho sự an toàn của sản phụ mới 18 tuổi thì vị "bác sĩ" này nhấn mạnh: "Bên chị là cơ sở chuyên khoa với những thiết bị y tế tiên tiến, tay nghề bác sĩ cao. Bên chị đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp có tuổi thai tương tự, thậm chí thai 6 tháng tuổi. Có những trường hợp đến những cơ sở không chuyên khoa để bỏ nhưng bị sót thai nên phải qua bên chị để tiến hành điều trị tiếp".

Chứng tỏ trình độ "chuyên môn", "bác sĩ" Tâm tư vấn: "Đối với trường hợp của em gái em thì bên chị sẽ đình chỉ thai kỳ bằng phương pháp Kovax, còn gọi là "ép sinh non". Khi sản phụ đến sẽ được thăm khám chính xác tuần thụ thai, trọng lượng, kích thước thai. Sau đó, bác sĩ sẽ cho sản phụ uống thuốc để ngưng sự phát triển của thai và kích thích sinh non. Sản phụ sẽ có cảm giác hơi đau bụng giống như chuyển dạ, sau đó sẽ sinh non để đưa thai ra ngoài".

Nhằm củng cố thêm niềm tin đối với phòng khám, "bác sĩ" Tâm thông tin: "Bên chị tuy là phòng khám tư nhưng thuộc Bộ Y tế quản lý, mọi hoạt động đều thông qua Bộ Y tế". Bằng mọi lời lẽ, "bác sĩ" Tâm ra sức thuyết phục PV lập tức đưa sản phụ đến phòng khám. Chỉ đến khi PV đồng ý sẽ đưa sản phụ đến phòng khám vào ngày mai, vị "bác sĩ tư vấn" mới chịu kết thúc cuộc gọi.

Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP HCM, đối với việc phòng khám có được phá thai hay không, căn cứ vào danh mục kỹ thuật phòng khám được Sở Y tế phê duyệt thì phòng khám đó mới được phép. Nếu không đăng ký mà thực hiện là vi phạm.

Chưa biết phòng khám trên có đăng ký phá thai hay không nhưng theo tìm hiểu của PV thì việc nhận phá thai hơn 20 tuần tuổi là vi phạm quy định. Cụ thể, phần 7, mục "Phá thai an toàn" trong "Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản" do Bộ Y tế ban hành theo Quyết định số 4620/QĐ-BYT ngày 25-11-2009 và là quy định hiện hành trên toàn quốc, thì số tuần tuổi tối đa mà bào thai có thể được phá bỏ là 22. Trong đó, thai to (13-22 tuần) phải tuân thủ nhiều điều kiện an toàn nghiêm ngặt và chỉ được thực hiện ở các bệnh viện tuyến tỉnh và trung ương, với các yêu cầu nghiêm ngặt về nhân lực được đào tạo chuyên môn về phá thai, trang thiết bị...