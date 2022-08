Đại tá Lê Hồng Thắng – Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP Hải Phòng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho biết, HP22 là lực lượng đặc biệt có nhiệm vụ “Tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn TP Hải Phòng”.

“HP22 chính là lực lượng bổ trợ cho các lực lượng hiện có trong việc đấu tranh, trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố. Lực lượng này có sự kết hợp của các đơn vị nghiệp vụ như cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy, cơ động, cảnh sát giao thông và kể cả lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội. Khi có sự việc, sự vụ có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra, HP22 có thể lập tức tới hiện trường và phối hợp truy bắt, xử lý tại chỗ các đối tượng phạm tội”, Đại tá Thắng cho hay.

Lý giải về cái tên HP22, Đại tá Thắng chia sẻ, thực tế HP chính là viết tắt của Hải Phòng, con số 22 cũng chính là năm thành lập 2022, cũng giống như đội H88 được thành lập vào năm 1988 của thế kỷ XX.

“HP22 được phân bổ thành các tổ HP22 do Công an TP Hải Phòng trực tiếp quản lý, chỉ đạo và các tổ HP22 của các quận, huyện thuộc TP Hải Phòng. Trong đó, HP22 của thành phố có 3 tổ công tác luân phiên làm nhiệm vụ. 3 tổ công tác do lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự trực tiếp chỉ đạo và 1 Chỉ huy cấp đội thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự làm Tổ trưởng; 1 Chỉ huy cấp đội thuộc các Phòng nghiệp vụ còn lại làm Tổ phó”, Đại tá Thắng nói.