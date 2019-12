Cựu chủ tịch TP Phan Thiết bị khởi tố

Công an cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Lê Hồ Khải, nhân viên hợp đồng Phòng TNMT TP. Phan Thiết về tội vii phạm các quy định về quản lý đất đai. Bước đầu, công an xác định từ tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Khải trực tiếp xác minh thực địa, thẩm định, tham mưu 59 thửa (hơn 10 ha) cho ông Phạm Thanh Thái, nguyên Trưởng phòng TN&MT trong việc đề nghị UBND TP. Phan Thiết cho phép chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái pháp luật. Công an cũng khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Trí, nguyên Chuyên viên Phòng TN&MT vì đã thẩm định, tham mưu cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn trái quy định pháp luật tổng cộng 13 thửa (hơn 1,8 ha).