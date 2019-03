Cuộc sống của 3 đứa trẻ có cha mẹ chết dưới bánh container giờ ra sao?

Chiều 16-1, sau khi nhận tháng lương bảo vệ đầu tiên hơn 5 triệu đồng, anh Minh chở vợ, bé Hà cùng Vỹ đi sắm đồ Tết. Quần áo cho con chưa kịp mua thì do va chạm một xe máy khác, cả nhà ngã ra đường. Vừa lúc đó, xe container lao tới. Anh Minh và vợ tử vong do bị bánh xe container cán qua người. Bé Hà nằm lọt trong lòng mẹ, riêng Vỹ bị văng vào gầm container, may mắn bánh xe container "tha" cho cháu.