Công an phá cửa cứu người đàn ông tự tử trong phòng trọ

Lực lượng công an hỏi thăm, động viên ông Q. Ảnh: CACC

Ngày 21/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khuya 18/3, người dân địa phương phát hiện ông Q có dấu hiệu uống thuốc tự tử nên báo cho công an xã Phước Thiền. Ngay sau đó, đồng chí Nguyễn Thái Bình - Trưởng Công an xã Phước Thiền đã tổ chức lực lượng xác minh và cùng một số cán bộ công an xã trực tiếp xuống địa bàn để nắm tình hình vụ việc.

Khi đến nơi, lực lượng chức năng phát hiện ông Q đang ở một mình và khoá trái cửa bên trong. Do tình hình nguy cấp, công an cùng người dân đã phá cửa và đưa ông Q đến bệnh viện cấp cứu.

Nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ, ông Q đã qua cơn nguy kịch và sức khỏe đang dần bình phục. Hiện công an xã Phước Thiền đã liên lạc với gia đình ông Q và động viên ông vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]