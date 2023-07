Theo kết quả thanh tra, Nghị quyết 129 của HĐTV EVN và các văn bản chỉ đạo của tập đoàn về chuẩn bị than cho phát điện là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng thiếu than cục bộ cho sản xuất điện các năm 2022 - 2023. Như vậy, EVN đã vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, gây ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị than cho sản xuất điện. Trách nhiệm thuộc về HĐTV và Ban Tổng Giám đốc EVN, các cá nhân, tập thể liên quan.

Ngoài ra, để xảy ra tình trạng thiếu than cục bộ ở một số ngày trong các tháng đầu năm 2022 (EVN chậm thống nhất giá than) và năm 2023 dẫn đến dừng hoạt động của tổ máy là trách nhiệm của EVN, các GENCO 1, 2, 3 và các chủ đầu tư NMNĐ than liên quan do đã vi phạm chỉ đạo của Thủ tướng, của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Đoàn thanh tra cũng đã phát hiện tình trạng tồn kho than thấp hơn so với định mức, trong đó có nhiều NMNĐ tình trạng tồn kho thấp kéo dài gây ảnh hưởng đến việc sẵn sàng tổ máy khi hệ thống điện huy động.

Đáng chú ý, từ năm 2017, HĐTV EVN đã ban hành Nghị quyết 222 và EVN đã có công văn 3726 triển khai nghiên cứu đốt than phan trộn cho các NMNĐ than, báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả thử nghiệm. Năm 2017, EVN tiếp tục chỉ đạo GENCO2, NMNĐ Thái Bình thử nghiệm đốt than nhập khẩu trực tiếp cho các nhà máy. Tuy nhiên, qua kiểm tra xác suất tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng cho thấy việc thực hiện chỉ đạo của EVN còn chậm, ảnh hưởng đến sự chủ động, linh hoạt trong việc chuẩn bị nguồn than cho nhiệt điện.

Không riêng việc chuẩn bị nguyên liệu than, tồn kho dầu cho một số nhà máy nhiệt điện cũng không được bảo đảm. Kết quả thống kê, kiểm tra cho thấy lượng dầu tồn kho năm 2021 và các tháng đầu năm 2023 của các nhà máy cơ bản đáp ứng định mức tồn kho. Tuy nhiên, NMNĐ Thủ Đức và NMNĐ Bà Rịa có mức tồn kho thấp; chưa chấp hành nghiêm túc quy định của EVN, các GENCO và đơn vị phát điện về định mức tồn kho dầu.