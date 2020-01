“Bác sĩ quốc dân” Trần Quốc Khánh: “Tình cảm dành cho nhau không đong đếm bằng chén rượu đầy”

Anh từng kể bà nội anh là phụ nữ nhân hậu, gia đình nghèo nhưng vẫn san sẻ với hàng xóm, đó là động lực để anh “sống là để cho đi”, tôi khá tò mò về tuổi thơ và bà anh?

Tôi xa cha mẹ để về ở với ông bà nội từ lúc lên 7 tuổi và ông bà nuôi tôi đến ngày vào đại học. Tuy nhà rất nghèo nhưng ông bà nội nuôi tôi và 6 cháu nội ngoại vì gia đình các cô chú đi làm ăn xa không có điều kiện nuôi dạy con cái. Vậy nên ông bà, đặc biệt là bà nội có ảnh hưởng lớn tới cá tính, cách sống của tôi.

Tôi nhớ mỗi bữa ăn chủ yếu là khoai lang luộc với cà muối mặn, mỗi chúng tôi chỉ có một lưng bát cơm để ăn sau cùng cho đỡ chua cổ vì ăn khoai. Dẫu vậy, cứ mỗi lần đến bữa ăn, chúng tôi luôn lấy lý do là không thích ăn cơm dù rất đói và thèm để nhường cho ông bà. Nhưng ông bà tôi cũng hành động tương tự, lấy lý do không muốn ăn cơm hay lý do gì đó để mong nhường bát cơm đó cho các cháu. Những khoảnh khắc đó tôi nhớ mãi, dẫu trong nghèo khó nhưng bà cháu luôn dành tình yêu thương cho nhau, sống cho đi và hy sinh vì người khác.