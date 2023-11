Xung đột Israel-Hamas và chiến lược 'ngoại giao cân bằng’ của Trung Quốc ở Trung Đông

Trung Quốc thúc đẩy lệnh ngừng bắn xung đột Israel-Hamas Ngày 6-11, Bộ Ngoại giao TQ tuyên bố nước này sẽ nỗ lực hết sức để khôi phục hòa bình ở Trung Đông, sau khi Bắc Kinh đảm nhận chức chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hồi tuần trước, theo hãng tin Reuters. “TQ sẽ cố gắng hết sức để khuyến khích Hội đồng Bảo an hoàn thành trách nhiệm, phát huy vai trò của mình, xây dựng sự đồng thuận và thực hiện các hành động có trách nhiệm và có ý nghĩa càng sớm càng tốt để giảm bớt cuộc khủng hoảng hiện tại và bảo vệ sự an toàn của dân thường nhằm khôi phục hòa bình” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ. TQ ra tuyên bố trên trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas không ngừng leo thang. Đại sứ TQ tại Liên Hợp Quốc - ông Trương Quân cho biết xung đột ở Trung Đông sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an vào tháng 11, theo tờ China Daily. “Điều cấp bách là phải thúc đẩy một lệnh ngừng bắn và ngừng giao tranh, ngăn chặn thêm thương vong cho dân thường, ngăn chặn thảm họa nhân đạo quy mô lớn hơn và ngăn chặn xung đột lan rộng” - ông Trương nói.