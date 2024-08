Vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát: Iran bắt hàng chục ‘tay trong’

Iran đã bắt hơn hai mươi người, bao gồm sĩ quan tình báo cấp cao, sĩ quan quân đội và nhân viên tại một nhà khách do quân đội Iran điều hành ở thủ đô Tehran, để điều tra vụ lãnh đạo Hamas - ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại đây, tờ The New York Times dẫn lời 2 nguồn tin Iran nắm rõ về cuộc điều tra này cho hay.

Theo hai quan chức Iran giấu tên này, đơn vị tình báo chuyên trách về gián điệp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đang tiến hành điều tra và đang truy lùng những nghi phạm mà cơ quan này cho là sẽ tìm ra manh mối của những ai đã lên kế hoạch, hỗ trợ và thực hiện vụ ám sát.

Thông tin về vụ bắt giữ diện rộng này được đưa ra sau khi IRCG ra tuyên bố rằng "quy mô và chi tiết của vụ việc đang được điều tra và sẽ được công bố kịp thời". Hiện IRCG vẫn chưa công bố bất kỳ chi tiết nào về vụ bắt giữ cũng như điều tra về vụ nổ, bao gồm nguyên nhân.

Lãnh đạo chính trị Hamas - ông Ismail Haniyeh và tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) trên tấm bảng quảng cáo tại Tehran. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Trước đó, báo The New York Times và Telegraph dẫn lời các nguồn tin Iran, Israel và Trung Đông cho rằng bom đã được cài vào nơi lưu trú của lãnh đạo Hamas trước đó 2 tháng.

Vào ngày 2-8, hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin kết quả điều tra sơ bộ cho thấy Israel có liên quan vụ lãnh đạo Hamas bị ám sát. Cùng ngày, Bộ trưởng Tình báo Iran - ông Esmail Khatib cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho Israel ám sát lãnh đạo Hamas này, hãng thông tấn IRNA đưa tin.

Lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh đã thiệt mạng sau một vụ nổ vào ngày 31-1 sau khi ông này dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Lãnh tụ tối cao của Iran - ông Ayatollah Ali Khamenei đã ra lệnh tấn công Israel để trả đũa cho vụ ám sát này, theo ba quan chức Iran.

