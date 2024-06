Ukraine đạt thỏa thuận an ninh với toàn thể EU

Thỏa thuận an ninh EU-Ukraine được Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/6 kí kết với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel tại hội nghị thượng đỉnh của khối ở Brussels (Bỉ), nơi ông Zelensky tới dự với vai trò khách mời, Reuters đưa tin.

Tổng thống Ukraine và các nhà lãnh đạo châu Âu tại hội nghị ngày 27/6. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, thỏa thuận nêu trên bao gồm các cam kết của EU trong việc trợ giúp Ukraine cải thiện 9 lĩnh vực về quốc phòng-an ninh, bao gồm viện trợ vũ khí, huấn luyện, cải thiện năng lực ngành công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ rà phá bom mìn.

Ở chiều ngược lại, KyivIndependent nói rằng, Ukraine cam kết thực hiện cải cách để hòa nhập với EU về cả quốc phòng, an ninh, tình báo. Kiev cũng được yêu cầu tăng cường các biện pháp để đảm bảo minh bạch, cũng như trách nhiệm giải trình về các khoản viện trợ mà họ được nhận.

"Lần đầu tiên, thỏa thuận này sẽ thể hiện cam kết của tất cả 27 quốc gia thành viên trong việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mạnh mẽ", ông Zelensky phát biểu. "Mỗi bước đi sẽ đưa chúng ta đến gần hơn với mục tiêu lịch sử là hòa bình và thịnh vượng trong ngôi nhà chung châu Âu".

Ukraine cùng ngày kí thỏa thuận an ninh song phương với Estonia và Litva. Kiev trước đó đạt các thỏa thuận an ninh song phương với gần 20 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản. Các thỏa thuận được cho là sẽ giúp Ukraine đảm bảo an ninh, đồng thời mở đường cho Kiev có thể gia nhập EU và NATO trong tương lai.

Tuy nhiên, cũng tương tự các thỏa thuận trước đó, văn kiện mà Ukraine đạt được với EU và hai nước Estonia, Litva không bao gồm nội dung về phòng thủ chung mà chỉ có các cam kết xung quanh việc hỗ trợ Ukraine về quân sự, tài chính, nhân đạo và chính trị.

