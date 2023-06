Úc: Nữ ‘sát thủ hàng loạt’ được tha bổng sau vụ án giết bốn con đầy uẩn khúc

Kathleen Folbigg tại tòa án New South Wales năm 2003. (Ảnh: Reuters)

Tổng chưởng lý bang New South Wales Michael Daley đã can thiệp để Kathleen Folbigg được trả tự do, dựa trên kết quả sơ bộ cho thấy có “nghi ngờ hợp lý” về việc người phụ nữ này khiến cả bốn đứa con của cô thiệt mạng.

Tại cuộc họp báo ngày 5/6, Daley cho biết ông đã trao đổi với thống đốc và khuyến nghị tha bổng vô điều kiện.

“Đây là một thử thách khủng khiếp đối với tất cả những người liên quan và tôi hy vọng rằng hành động của chúng ta ngày hôm nay có thể khép lại vấn đề kéo dài 20 năm”, Daley nói.

Folbigg bị kết án năm 2003 với ba tội danh giết người và một tội ngộ sát, sau khi bốn đứa con của cô qua đời liên tiếp, bắt đầu từ năm 1989. Trong tất cả các vụ án này, cô đều là người tìm thấy những đứa trẻ khi chúng đã qua đời, dù không có bằng chứng hữu hình nào chứng minh cô gây ra cái chết của các con.

Bồi thẩm đoàn khi đó dựa vào lập luận của phía công tố rằng khả năng cả bốn đứa trẻ chết vì nguyên nhân tự nhiên trước 2 tuổi là cực kỳ thấp, "khó tin như chuyện lợn bay".

Họ cũng nhấn mạnh đến cuốn nhật ký của Folbigg, trong đó có những đoạn bị suy luận là lời thú tội.

Đến năm 2019, một cuộc điều tra cho thấy không có nghi ngờ hợp lý nào về việc người phụ nữ này đã phạm tội.

Một cuộc điều tra khác được tiến hành từ năm ngoái, sau khi có bằng chứng khoa học mới cho thấy cái chết của bốn đứa trẻ có thể giải thích bằng yếu tố di truyền.

Trong bản kết luận cuối cùng, Sophie Callan, cố vấn chính hỗ trợ cuộc điều tra, cho biết: “Dựa trên toàn bộ bằng chứng trước cuộc điều tra này, có một sự nghi ngờ hợp lý về tội của Folbigg”.

Bốn đứa trẻ qua đời bí ẩn

Folbigg mới 20 tuổi khi kết hôn với Craig Folbigg.

Trong 1 năm sau khi kết hôn, cô có thai và sinh ra Caleb vào tháng 1/1989, nhưng cậu bé chỉ sống được 19 ngày. Năm sau, Folbigg có thai lần hai và sinh ra Patrick, nhưng cậu bé cũng qua đời sau 8 tháng. Hai năm sau, bé gái Sarah qua đời khi mới 10 tháng tuổi. Năm 1999, con gái Laura của họ sống thời gian dài nhất, nhưng cũng qua đời sau 18 tháng.

Patrick qua đời sau 8 tháng khi mới 8 tháng tuổi. (Ảnh: Shutterstock)

Cuộc điều tra của cảnh sát về cái chết của bốn đứa trẻ bắt đầu vào ngày Laura qua đời. Hai năm sau, Folbigg bị bắt và buộc tội. Khi đó, cuộc hôn nhân của cô tan vỡ và chồng cô hợp tác với cảnh sát trong cuộc điều tra chống lại cô.

Chồng cô trao cuốn nhật ký của vợ cho cảnh sát. Công tố viên cho rằng cuốn nhật ký cho thấy những suy nghĩ sâu xa nhất của bà mẹ bị dằn vặt vì vai trò của mình trong cái chết của bốn đứa con.

Khám nghiệm tử thi bốn đứa trẻ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy chúng bị ngạt thở, cũng không tìm thấy nguyên nhân hợp lý nào để giải thích cái chết. Vì thế, mọi nghi ngờ dồn vào Folbigg.

Năm 2003, khi đưa ra bản án 40 năm cho người mẹ trẻ, thẩm phán Graham Barr nhắc lại quá khứ không êm đềm của Folbigg. Bố cô sát hại mẹ cô khi Folbigg mới 18 tháng tuổi, khiến cô phải sống nhiều năm trong trung tâm chăm sóc. Thẩm phán cho rằng sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục để Folbigg chăm sóc một đứa trẻ.

