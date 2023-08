Trước khi đến Việt Nam, du thuyền hạng sang "lâu đài trên biển" gặp rắc rối ở Singapore

Trung tâm Điều phối Cứu hộ Hàng hải Singapore (MRCC) nhận được thông tin về vụ việc vào khoảng 7 giờ 50 phút sáng 31-7. Ngay sau đó, MRCC đã phát thông báo an toàn hàng hải cho các tàu ở eo biển Singapore và ở cảng để theo dõi người mất tích, yêu cầu báo cáo bất kỳ trường hợp nào được phát hiện.

Thông tin về hành khách mất tích không được công bố để đảm bảo quyền riêng tư.

Nhà chức trách Singapore sau đó yêu cầu du thuyền hạng sang Spectrum of the Seas hạ neo tại cảng để hỗ trợ điều tra vụ tai nạn hy hữu này.

Kênh CNA dẫn thông báo cập nhật của MPA cho biết du thuyền hạng sang Spectrum of the Seas được phép rời Singapore lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

Du thuyền Spectrum of the Seas. Ảnh: The Straits Times

Spectrum of the Seas thuộc sở hữu của hãng Royal Caribbean, có trụ sở tại bang Florida – Mỹ. Du thuyền này được ví như "lâu đài trên biển" với 16 tầng, tổng cộng 2.137 phòng và có thể phục vụ tới 4.819 hành khách.

"Thủy thủ đoàn của chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành tìm kiếm và cứu nạn khi phát hiện hành khách rơi xuống biển" - hãng Royal Caribbean cho biết.

Hành trình trên trang web của Royal Caribbean cho thấy chuyến đi của Spectrum of the Seas kéo dài 12 đêm đến Tokyo - Nhật Bản. Hành trình này bắt đầu từ ngày 31-7, với Việt Nam là một trong những điểm dừng chân.

Trang web theo dõi tàu Marine Traffic cho thấy vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 31-7, tàu Spectrum of the Seas đang trên đường đến TP Nha Trang.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]