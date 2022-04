Những chuyển động của Mỹ để hỗ trợ Ukraine

Ukraine muốn đảm bảo an ninh Hãng tin TASS ngày 2-4 cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông đã gửi dự thảo văn bản đảm bảo an ninh cho một số nước. Trả lời phỏng vấn đài Fox News, ông Zelensky nói: "Chúng tôi cần sự đảm bảo an ninh từ các nước hàng đầu, cả thành viên lẫn không phải thành viên NATO. Chúng tôi muốn những nước đó tham gia công khai ngoài Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nói đến các nước đã bày tỏ sự sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine hoặc những nước mà chúng tôi đã liên hệ và trao đổi một số dự thảo đảm bảo an ninh trước đó". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: EPA