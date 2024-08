Nhìn lại 10 ngày Ukraine tấn công tỉnh Kursk của Nga

Sáng 6-8, nhóm binh sĩ Ukraine đầu tiên được trang bị vũ khí hạng nặng đã vượt qua biên giới Ukraine-Nga và tiến vào tỉnh Kursk, đánh dấu cuộc tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến II.

Dưới đây là tóm tắt 10 ngày chiến dịch của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga từ ngày 6 đến 16-8, theo tờ Kyiv Independent.

Ngày 1: Binh sĩ Ukraine tiến vào Nga

Các kênh Telegram quân sự Nga là bên đầu tiên đưa tin về “các nhóm phá hoại và trinh sát” của Ukraine vượt qua biên giới, tiến vào Nga vào khoảng 8 giờ sáng 6-8.

Quyền Tỉnh trưởng tỉnh Kursk - ông Alexei Smirnov sau đó đã xác nhận thông tin trên, cho biết Kiev đã cố gắng đột nhập hai thị trấn biên giới là Sudzha và Korenevo.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết có tới 300 binh sĩ từ Lữ đoàn cơ giới độc lập số 22 của Ukraine, cũng như 11 xe tăng và 20 xe bọc thép, đã tấn công gần Nikolaevo-Darino và Oleshnya, hai ngôi làng nằm ngay biên giới với tỉnh Sumy (Ukraine) và cách Kursk khoảng 100 km.

Trong tuyên bố đưa ra lúc 6 giờ 20 chiều 6-8, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng cuộc tấn công đã bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề cho Ukraine, nhưng sau đó nói rằng giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Trong ngày, Nga tăng pháo kích vào Sumy, nơi Ukraine sử dụng làm bệ phóng cho cuộc tấn công vào Kursk.

Ukraine vẫn giữ im lặng về các báo cáo.

Binh sĩ Ukraine di chuyển gần biên giới Nga. Ảnh: THE GUARDIAN

Ngày 2: Nga đưa ra cảnh báo khi giao tranh gia tăng

Ngày 7-8, Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công. Kênh Telegram Two Majors của Nga đưa tin lực lượng Kiev đã thâm nhập sâu 15 km vào lãnh thổ Nga và kiểm soát 11 khu định cư.

Người đứng đầu thị trấn Sudzha - ông Vitaliy Slashchov thừa nhận tình hình “căng thẳng” trong thị trấn.

Tỉnh Kursk tuyên bố tình trạng khẩn cấp.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin triệu tập một cuộc họp với Tổng tư lệnh quân đội Nga Valery Gerasimov, Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov và các quan chức cấp cao khác.

Nhà lãnh đạo Nga gọi vụ tấn công là “là hành vi khiêu khích quy mô lớn mới nhất” mà Ukraine gây ra để chống Nga.

Ukraine tiếp tục tránh bình luận về vụ việc. Mỹ và phương Tây lần đầu lên tiếng về vụ tấn công, cho rằng Ukraine có quyền tự vệ.

Ngày 3: Khu vực chiến đấu mở rộng

Nga cho biết có ít nhất 1.000 quân Ukraine hoạt động ở Kursk tính đến ngày 8-8, khu vực chiến sự ngày càng mở rộng.

Kênh Agentstvo (Nga) ước tính rằng các cuộc giao tranh bao phủ một khu vực rộng 430 km2.

Ngày 8-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã triển khai máy bay ném bom Su-34 và bom lượn FAB-500 oanh tạc phá huỷ nhiều xe thiết giáp và các cụm nhân lực của Ukraine ở khu vực biên giới với tỉnh Kursk (Nga), theo hãng thông tấn TASS.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không bình luận trực tiếp về diễn biến ở Kursk nhưng nói rằng “Nga đã mang chiến tranh đến Ukraine nên phải gánh chịu những gì họ đã làm”.

Ngày 4: Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang

Ngày 9-8, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga ban bố tình trạng khẩn cấp liên bang tại tỉnh Kursk.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết giao tranh vẫn xảy ra ở tỉnh Kursk (Nga) và lực lượng Nga tiếp tục gây tổn thất nặng nề cho lực lượng Ukraine.

Cũng theo bộ này, Nga đã tăng cường lực lượng để chiến đấu với quân Ukraine ở Sudzha bằng cách điều xe tăng và các trang thiết bị quân sự hạng nặng đến khu vực này.

Trong ngày, binh lính Lữ đoàn cơ giới số 61 của Ukraine đã công bố một video cảnh lực lượng Ukraine tiếp cận một địa điểm được giới thiệu là Sudzha.

Chính quyền Ukraine tiếp tục giữ im lặng về vụ tấn công.

Ngày 5: Cuộc tấn công lan rộng ra các khu vực lân cận

Ngày 10-8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn ở Kursk và tuyên bố “chiến dịch chống khủng bố” ở các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk, áp dụng các hạn chế về đi lại đối với người dân, theo TASS.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc và lực lượng dự bị đã ngăn chặn các nỗ lực tiến quân của Ukraine gần các khu định cư Ivashkovskoye, Malaya Loknya và Olgovka ở tỉnh Kursk.

Khoảng 76.000 công dân Nga được cho là đã được sơ tán khỏi Kursk khi có thông tin rằng khu vực giao tranh đã mở rộng lên tới 650 km2.

Ông Zelensky đưa ra bình luận trực tiếp nhất về vụ tấn công ở tỉnh Kursk, nói rằng lực lượng Ukraine đang “đẩy cuộc chiến sang lãnh thổ của đối phương”.

Ngày 6: Nỗi lo về nhà máy điện hạt nhân

Truyền thông Ukraine đưa tin các nhóm phá hoại và trinh sát của Ukraine đã tiến vào quận Belovsky (tỉnh Kursk) vào rạng sáng 11-8.

Có tin lực lượng Nga đã bắt đầu xây dựng các tuyến phòng thủ gần Nhà máy điện hạt nhân Kursk.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi kêu gọi cả Nga và Ukraine “kiềm chế tối đa” để ngăn ngừa tai nạn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân Nga ngăn chặn đà tiến của Ukraine gần các khu định cư Ivashkovskoye, Malaya Loknya và Olgovka (Kursk).

Nga cũng tăng áp lực tại tỉnh Sumy bằng các đợt pháo kích.

Tổng thống Zelensky lần nữa đưa ra những ám chỉ mơ hồ về tình hình ở Kursk, nói rằng các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Ukraine từ các khu vực biên giới của Nga “đòi hỏi phải có phản ứng”.

Ngày 7: Ukraine chính thức thừa nhận tấn công tỉnh Kursk

Tỉnh trưởng Belgorod - ông Vyacheslav Gladkov ngày 12-8 nói rằng có hoạt động quân sự của Ukraine gần huyện biên giới Krasnoyaruzhsky (Belgorod) và ra lệnh sơ tán ở khu vực này .

Quyền tỉnh trưởng Kursk Smirnov nói rằng Ukraine đã kiểm soát 28 khu định cư ở Kursk.

Sau bảy ngày đưa ra thông điệp mơ hồ, giới lãnh đạo Ukraine cuối cùng cũng thừa nhận sự hiện diện của quân đội trên lãnh thổ Nga.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố rằng lực lượng Ukraine kiểm soát khoảng 1.000 km2 tại Kursk.

Tổng thống Putin lên án các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và vụ xâm nhập vào tỉnh Kursk, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả xứng tầm.

Ngày 8: Bắt tù binh Nga

Một tòa nhà tại tỉnh Kursk của Nga bị hư hại do trúng mảnh vỡ tên lửa hôm 13-8. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Ngày 13-8, ông Zelensky nói rằng Ukraine đã kiểm soát 74 khu định cư và đã bắt “hàng trăm” binh sĩ Nga kể từ đầu chiến dịch ở Kursk.

Tỉnh trưởng Belgorod Gladkov cho biết khoảng 11.000 cư dân của quận Krasnoyaruzhsky đã được di tản.

Phía Ukraine cũng di tản khoảng 20.000 dân thường khỏi khu vực biên giới Sumy, theo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngày 9: Belgorod ban bố tình trạng khẩn cấp

Ngày 14-8, Nga, Ukraine tiếp tục đưa ra những tuyên bố trái ngược về tình hình Sudzha. Trong khi Kiev tuyên bố đã kiểm soát thị trấn này, Moscow bác bỏ.

Tỉnh trưởng Belgorod Gladkov tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong khu vực, nêu lý do tình hình “cực kỳ khó khăn” và căng thẳng do các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu lên tiếng về vụ tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk, nói rằng tình hình ở Kursk tạo ra “một tình thế tiến thoái lưỡng nan thực sự” cho Tổng thống Putin.

Cùng ngày, Tướng Syrskyi nói rằng 100 tù binh chiến tranh Nga bị bắt từ ngày 13 đến 14-8.

Ngày 10: Nga, Ukraine cùng tuyên bố thắng thế ở tỉnh Kursk

Ngày 15-8, ông Zelensky tuyên bố Ukraine kiểm soát hoàn toàn Sudzha.

Tướng Syrskyi nói rằng lực lượng Kiev tiến được 35 km qua hệ thống phòng thủ của Nga, kiểm soát được 1.150 km2 lãnh thổ và 82 khu định cư của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công hôm 6-8.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng Nga ngày 15-8 chiếm lại khu định cư Krupets ở tỉnh Kursk.

Theo bộ này, chỉ trong một ngày, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất khoảng 340 binh sĩ và 19 thiết giáp tại Kursk.

Moscow tiếp tục cáo buộc phương Tây đứng sau cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Kursk.

Ông Nikolay Patrushev - Trợ lý tổng thống Nga - cho rằng cuộc tấn công của Ukraine đã được lên kế hoạch với sự tham gia của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các cơ quan đặc biệt của phương Tây.

Ngày 11: Giao tranh tiếp diễn

Ông Syrskyi ngày 16-8 cho hay quân đội nước này tiến thêm 1 đến 3 km ở một số khu vực thuộc tỉnh Kursk của Nga trong ngày qua.

Theo tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Kiev đã kiểm soát 82 khu định cư tại tỉnh Kursk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tổn thất của Ukraine tại Kursk trong ngày 16-8 là 220 quân và 19 thiết giáp. Tổng số quân Ukraine thiệt hại trong kể từ đầu chiến dịch tại Kursk là 2.860.

