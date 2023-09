Nga tung hỏa lực, xóa sổ trung tâm điều khiển UAV của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "4 cuộc tấn công của các nhóm tấn công Ukraine ở khu vực Donetsk đã bị các đơn vị thuộc nhóm chiến đấu phía Nam với sự yểm trợ của máy bay và pháo binh đẩy lùi, đồng thời giao tranh với đối phương đã xảy ra gần các khu định cư Kleshcheyevka và Veseloye".

Ngoài ra, một trung tâm điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị Nga xóa sổ gần khu định cư Pervomaiskoye ở Mykolaiv. Lực lượng Ukraine cũng mất 2 xe bọc thép, 9 xe cơ giới, hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và hệ thống pháo phóng loạt Grad.

Tại khu vực Zaporizhzhia, máy bay, pháo binh và vũ khí hạng nặng của các nhóm tác chiến Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của lữ đoàn cơ giới số 47 của quân đội Ukraine gần khu định cư Rabotino. Một kho đạn dược của lữ đoàn dù số 46 của Ukraine đã bị phá hủy gần khu định cư Orekhovo ở Zaporizhzhia.

Nga xóa sổ một trung tâm điều khiển UAV của Ukraine. Ảnh: TASS.

"Có tới 170 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu, 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành M119, một hệ thống pháo tự hành Panzerhaubitze-2000 do Đức sản xuất, một pháo FH-70 do Anh sản xuất, một pháo D-20 và một pháo D-30 đã bị phá hủy", Bộ Quốc phòng Nga xác nhận.

Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết, trong 24h qua, lực lượng hàng không, pháo binh và tên lửa của Nga đã triển khai các đợt tấn công nhằm vào lực lượng Ukraine tại 132 khu vực. 21 tên lửa HIMARS và Uragan do quân đội Ukraine bắn đã bị hệ thống phòng không Nga đánh chặn và 33 UAV của Ukraine bị hệ thống tác chiến điện tử của Nga bắn hạ.

Trong khi đó, vào tối 5/9 (giờ địa phương) Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công các cơ sở ở Nga bằng UAV, nhưng đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ tại khu vực Bryansk phía Tây nước Nga.

“Vào khoảng 23h40 theo giờ Moscow ngày 5/9, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng UAV cánh cố định nhằm vào các cơ sở trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị thất bại”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

“Chiếc UAV đã bị các đơn vị phòng không đang làm nhiệm vụ phá hủy trên lãnh thổ vùng Bryansk”, thông báo cho biết.

