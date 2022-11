Nga sẽ triệu tập đại sứ Anh vì vụ UAV tấn công hạm đội Biển Đen

Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moscow có bằng chứng Anh liên quan đến vụ UAV tấn công Hạm đội Biển Đen. Ảnh: Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation

Guardian ngày 2/11 đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Moscow sẽ triệu tập đại sứ Anh tại Nga Deborah Bronnert, liên quan đến cáo buộc "chuyên gia Anh" có hỗ trợ một vụ tấn công bằng UAV vào hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol, bán đảo Crimea.

Maria Zakharova, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, tuyên bố: "Các vụ tấn công này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Anh. Về vấn đề này, đại sứ Anh sẽ sớm được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga".

Bà Zakharova lưu ý, Nga sẽ đưa ra bằng chứng về việc Anh có liên quan tới vụ tấn công cho đại sứ Anh Bronnert.

Vụ UAV tấn công hạm đội Biển Đen khiến Moscow tạm dừng tham gia thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/11 tuyên bố Moscow sẽ tiếp tục tham gia thỏa thuận ngũ cốc này sau khi Ukraine đưa cam kết bằng văn bản.

Theo Guardian, Nga liên tục cáo buộc Anh liên quan tới vụ một loạt UAV tấn công hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol hôm 29/10. Quan chức Nga cho rằng một đơn vị hải quân Hoàng gia Anh đã chỉ đạo vụ tấn công từ thành phố cảng Ochakiv, miền nam Ukraine. London bác bỏ cáo buộc này của Moscow.

Điện Kremlin gần đây còn cáo buộc hải quân Hoàng gia Anh "chỉ đạo và điều phối" các cuộc tấn công vào các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở biển Baltic vào tháng 9.

Ngày 1/11, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo Anh về những hậu quả khó lường liên quan đến cáo buộc về các đường ống Nord Stream.

"Chúng tôi không thể bỏ qua cho những hành động như vậy. Moscow đang cân nhắc các phản ứng phù hợp. Chắc chắn chúng tôi không bỏ qua chuyện này", ông Peskov tuyên bố.

