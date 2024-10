Hình ảnh nóng về việc Israel trả đũa Iran

Lực lượng phòng không Iran cho hay hoạt động Israel trả đũa Iran đã bị hệ thống phòng không tích hợp của Iran đối phó thành công, thêm rằng hành động hung hăng của nhà nước Do Thái chỉ gây ra thiệt hại không đáng kể tại một số địa điểm. Các quan chức Iran trước đó cho biết Iran đã triển khai các hệ thống phòng không ở một số khu vực xung quanh thủ đô Tehran và cả nước, hãng thông tấn IRNA đưa tin. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

Sáng 26-10, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã thực hiện "các cuộc tấn công vào các tài sản chiến lược nằm sâu trong lãnh thổ Iran" và hoạt động Israel trả đũa Iran đã kết thúc sau 3 đợt nã tên lửa, theo đài CNN. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn lời các nguồn thạo tin giấu tên rằng Iran đã sẵn sàng đáp trả "bất kỳ hành động gây hấn nào" của Israel. Ảnh: REUTERS

Truyền thông phương Tây dẫn các nguồn thạo tin cho biết Israel đã báo cho Mỹ trước khi Israel trả đũa Iran vào sáng 26-10. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thông tin của Israel và Iran về quy mô đòn trả đũa lần này không giống nhau. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel – ông Daniel Hagari cho biết "khả năng tấn công và phòng thủ của Israel đã được huy động toàn diện và Israel sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ đất nước và người dân Israel". Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vài giờ sau thông tin về đợt tấn công đầu tiên, Cơ quan hàng không dân dụng Iran thông báo đóng cửa không phận nước này. Theo thông báo, không phận Iran sẽ đóng cửa cho đến 9 sáng 26-10 (giờ Iran, tức 11 giờ sáng cùng ngày giờ Việt Nam). Iraq cũng thông báo đóng cửa không phận vì lo ngại an ninh. Ảnh: REUTERS

Những yếu tố tác động việc Israel quyết định thời điểm tấn công lần này bao gồm các cuộc đàm phán giữa Israel và chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden, sự xuất hiện của hệ thống phòng không Mỹ tại Israel và các ngày lễ của người Do Thái. Ngoài ra, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới cũng có thể ảnh hưởng đến quyết định của Israel về thời gian phản công Iran. Ảnh: REUTERS

Đến nay, phía Israel vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về loại vũ khí họ sử dụng để tấn công Iran. Tuy nhiên, The New York Times cho rằng với năng lực hiện tại, lực lượng không quân Israel hoàn toàn có khả năng tham gia cuộc tấn công này. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

