Hàn Quốc: Đình chỉ lệnh giam giữ Tổng thống Yoon

Sau khi từ chối tham gia thẩm vấn lần 2 vào buổi sáng 16/1, ông Yoon cũng không xuất hiện trong phiên thẩm vấn do CIO lên kế hoạch vào 14h cùng ngày. Ảnh: JPC

Tòa án đình chỉ lệnh giam giữ Tổng thống Yoon

Ngày 15/1, đội ngũ luật sư của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã nộp đơn yêu cầu xem xét lên tòa án trung tâm Seoul, nằm ở phía nam thành phố, sau khi các điều tra viên bắt giữ ông để thẩm vấn liên quan đến tuyên bố thiết quân luật vào ngày 3/12/2024.

Các điều tra viên cho biết, thời gian giam giữ 48 tiếng đối với ông Yoon đã tạm thời bị hoãn lại trong khi tòa án tổ chức phiên xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ này.

Theo các nguồn tin, tòa án dự kiến tổ chức phiên xét xử để xem xét tính hợp pháp của việc giam giữ ông Yoon vào lúc 17h ngày 16/1 (giờ địa phương).

Tòa án có 48 tiếng kể từ khi nhận được yêu cầu từ luật sư để đưa ra quyết định, bao gồm việc thẩm vấn nghi phạm và xem xét các bằng chứng do các điều tra viên cung cấp. Nếu tòa án phán quyết việc giam giữ là bất hợp pháp, ông Yoon sẽ được trả tự do.

Được dẫn dắt bởi cơ quan chống tham nhũng quốc gia (CIO), các điều tra viên đã thẩm vấn ông Yoon trong hơn 10 tiếng vào ngày hôm trước, trước khi ông qua đêm tại một trung tâm giam giữ. Cuộc thẩm vấn tiếp theo diễn ra lúc 14h ngày 16/1.

Tình huống chưa từng có

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được đưa đến văn phòng của cơ quan điều tra sáng 15/1. Ảnh: Yonhap

Việc Tổng thống Yoon bị giam giữ đã gây ra nhiều thắc mắc về việc tiếp tục các biện pháp đảm bảo an ninh cho tổng thống, khi ông trở thành tổng thống đương nhiệm đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc bị giam giữ.

Korea Times ngày 16/1 đưa tin, Cơ quan An ninh Tổng thống (PSS) xác nhận rằng các biện pháp an ninh cho ông Yoon sẽ vẫn được duy trì miễn là ông còn giữ chức danh tổng thống, mặc dù hiện tại ông đã bị đình chỉ nhiệm vụ. Tuy nhiên, các biện pháp này sẽ chấm dứt nếu ông chính thức bị bắt giữ.

Việc đảm bảo an ninh dành cho Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee vẫn tiếp tục, bất kể tình trạng của Tổng thống Yoon ra sao.

Mặc dù luật đã quy định rõ ràng, nhưng tình trạng thiếu các quy định chi tiết về các biện pháp an ninh cho một tổng thống bị giam giữ nhưng vẫn tại vị đã gây ra sự bối rối nhất định, vì đây là tình huống chưa từng có tiền lệ.

Các nhân viên PSS đã đi cùng Tổng thống Yoon ngay từ thời điểm ông bị CIO và cảnh sát bắt giữ tại dinh tổng thống ở trung tâm Seoul, vào khoảng 10h33 phút sáng 15/1.

PSS đã đảm bảo an ninh trong khoảng 11 tiếng, bao gồm toàn bộ thời gian thẩm vấn của CIO, kết thúc vào lúc 21h40p tối cùng ngày.

Khi ông Yoon được chuyển đến trung tâm giam giữ Seoul ở Uiwang, tỉnh Gyeonggi, các nhân viên PSS tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, đồng hành với ông trong suốt quá trình.

Theo Korea Times, sau khi thời gian tạm giữ kết thúc, các quy trình an ninh sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nếu ông Yoon chính thức bị bắt giữ, các biện pháp đảm bảo an ninh sẽ tạm dừng trong thời gian ông ngồi tù. Tuy nhiên, khi ông được thả ra khỏi nhà tù – dù là sau khi thụ án xong hay được ân xá – các biện pháp an ninh sẽ được khôi phục như một phần quyền lợi được trao cho cựu tổng thống.

Một cựu tổng thống ở Hàn Quốc được hưởng dịch vụ bảo đảm an ninh trong tối đa 10 năm, và quyền này cũng mở rộng cho gia đình tổng thống, bao gồm cả Đệ nhất phu nhân.