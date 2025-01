Hàn Quốc: Tổng thống bị luận tội tiếp tục phớt lờ CIO

Thông tin trên được ông Shin Yong-hae, lãnh đạo Cơ quan Cải huấn Hàn Quốc, đưa ra tại phiên họp của Ủy ban lập pháp và tư pháp thuộc Quốc hội hôm 20-1. Quan chức thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc này cho biết thêm ông Yoon hợp tác với các thủ tục giam giữ chính thức. Ngoài ra, một cán bộ trại giam đã được chỉ định để bảo đảm an toàn cho ông. Cũng theo ông Shin, Cơ quan Cải huấn Hàn Quốc đang phối hợp với cảnh sát và Cơ quan An ninh Tổng thống để bảo đảm an ninh giữa lúc có lo ngại người ủng hộ ông Yoon có thể hành động quyết liệt, như tìm cách giải cứu ông khỏi nơi đang bị giam giữ.

Cùng ngày, Văn phòng Điều tra Tham nhũng đối với quan chức cấp cao Hàn Quốc (CIO) đã cử nhân viên điều tra đến Trung tâm giam giữ Seoul sau khi ông Yoon tiếp tục từ chối trả lời thẩm vấn cơ quan này về vụ thiết quân luật. Theo tờ Korea Times, đây là lần thứ 4 ông Yoon từ chối hợp tác với cuộc điều tra của CIO kể từ khi bị bắt giữ hôm 15-1. Ông bị cáo buộc âm mưu nổi loạn khi ban bố thiết quân luật hồi đầu tháng 12-2024. Nổi loạn là một trong số ít tội danh mà chức vụ tổng thống Hàn Quốc không được miễn trừ.

Cảnh sát tăng cường an ninh bên ngoài Tòa án Hiến pháp ở thủ đô Seoul - Hàn Quốc hôm 20-1. Ảnh: YONHAP

Trước đó, vào ngày 19-1, Tòa án quận Tây Seoul chấp thuận yêu cầu của CIO và ban hành lệnh bắt chính thức đối với ông Yoon. Theo hãng tin Yonhap, nhiều người ủng hộ ông Yoon đã tràn vào tòa án, gây thương tích cho cảnh sát và làm hư hại tòa nhà. Giới chức CIO cho biết đang tìm kiếm sự hợp tác của cảnh sát để bảo đảm an toàn cho các nhân viên đang điều tra vụ việc.

Theo lệnh bắt chính thức, ông Yoon bị giam tối đa 20 ngày. Phán quyết này khiến ông Yoon trở thành tổng thống Hàn Quốc đương nhiệm đầu tiên bị bắt chính thức. CIO tuyên bố sẽ điều tra ông Yoon theo đúng quy trình pháp lý. Nếu bị truy tố trong thời gian tối đa 20 ngày tới, ông Yoon có thể bị giam thêm nhiều tháng.

Ngoài ra, Cơ quan công tố Hàn Quốc hôm 19-1 cũng ra lệnh cấm người thân đến thăm ông Yoon nhằm ngăn nguy cơ "tiêu hủy bằng chứng". Điều này đồng nghĩa ông không được gặp gỡ bất kỳ ai ngoài luật sư của mình. Các luật sư của ông Yoon hôm 20-1 kêu gọi dỡ bỏ lệnh hạn chế nói trên khi nhấn mạnh bước đi này không phải vì mục đích điều tra mà đơn thuần là hành động trút giận lên tổng thống.

Điều được dư luận quan tâm là ông Yoon có tham dự phiên xét xử tiếp theo của phiên tòa luận tội tại Tòa án Hiến pháp trong ngày 21-1 hay không. Đội ngũ luật sư của ông Yoon cho biết ông sẽ tham dự phiên tòa này. Tòa án Hiến pháp cho biết sẽ tăng cường hơn nữa các biện pháp an ninh để bảo vệ các thẩm phán của tòa án.