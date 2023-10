Giải pháp hai nhà nước là con đường khả thi duy nhất để giải quyết xung đột

Trong Tuyên bố chung, các Ngoại trưởng bày tỏ quan ngại trước sự leo thang xung đột vũ trang gần đây ở Trung Đông. Khối lên án mạnh mẽ các hành vi bạo lực dẫn đến thương vong của dân thường, trong đó có nhiều công dân ASEAN, kêu gọi tất cả các bên tạo hành lang nhân đạo an toàn, nhanh chóng và không bị cản trở.

Tuyên bố nêu rõ: “ASEAN tái khẳng định sự ủng hộ đối với giải pháp hai nhà nước được đàm phán, cho phép cả người Israel và Palestine cùng chung sống trong hòa bình và an ninh, phù hợp với các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc”. Tuyên bố nhấn mạnh, đây là con đường khả thi duy nhất để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột. ASEAN tiếp tục kêu gọi tất cả các bên bảo vệ và đảm bảo an toàn, an ninh cho dân thường, đồng thời thả ngay lập tức vô điều kiện tất cả các con tin. ASEAN cũng đề nghị cộng đồng quốc tế ủng hộ tiến trình hòa bình nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực.

Cùng ngày, Thủ tướng Canada Justin Trudeau nhấn mạnh nước này vẫn kiên quyết và kiên định với cam kết về một giải pháp hai nhà nước để đạt được một nền hòa bình ở Trung Đông, khẳng định đây là lập trường không đổi của Ottawa. Ông đồng thời cho rằng, thế giới và khu vực cần một nhà nước Palestine hòa bình, ổn định, thịnh vượng và bền vững bên cạnh một Israel hòa bình, thịnh vượng, dân chủ và an toàn.

Trong một diễn biến liên quan, Hamas ngày 20/10 cho biết, để đáp lại các nỗ lực của Qatar, lực lượng này đã thả 2 con tin người Mỹ vì “lý do nhân đạo”. Sau khi thả con tin, phía Hamas cũng tuyên bố đang làm việc với đại diện các nước Qatar và Ai Cập để thả các con tin là dân thường. Văn phòng Thủ tướng Israel xác nhận, Hamas đã thả 2 con tin là Judith Raanan và Natalie Raanan vào tối cùng ngày. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng cho biết thêm, phía Israel đã tiếp nhận 2 con tin tại khu vực giáp giới Gaza và đưa họ tới một căn cứ quân sự để gặp gia đình.

Trong một thông cáo, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng khẳng định chính quyền nước này đã đảm bảo 2 con tin người Mỹ được trả tự do, đồng thời bày tỏ cảm ơn chính quyền Qatar và Israel đã phối hợp thực hiện công việc này.

Hiện chưa rõ tình trạng sức khỏe của 2 mẹ con Judith Raanan và Natalie Raanan. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế Mirjana Spoljaric nhận định, việc Hamas thả 2 người này mang lại hy vọng cho gia đình các con tin khác bị giữ tại Dải Gaza.

