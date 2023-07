Du khách Trung Quốc hãi hùng kể cảnh xe buýt bị tấn công trong bạo loạn ở Pháp

Chiếc xe buýt chở nhóm du khách Trung Quốc bị tấn công hôm 29/6.

Bạo loạn bùng phát hôm 27/6 khi thiếu niên 17 tuổi tên Nahel Merzouklái xe vi phạm luật giao thông bị cảnh sát bắn chết. Hôm 3/7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin thông báo có khoảng 3.200 người quá khích đã bị bắt giữ, trong đó số người bị bắt vào tối ngày 3/7 là khoảng 160 người.

Đám đông bạo loạn tràn ra đường trong 6 ngày liên tiếp, đốt phá xe hơi, cướp bóc, ném đá và pháo hoa về phía lực lượng cảnh sát.

Vấn đề an toàn đối với du khách cũng được quan tâm khi một chiếc xe buýt chở 41 người Trung Quốc bị đám đông bạo loạn đập phá ở thành phố Marseille vào tối ngày 29/6.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, mặc dù đã nhiều ngày trôi qua, một người phụ nữ họ Li vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh đám đông vây quanh xe buýt và đập phá cửa kính. Li khi đó ôm chặt lấy con gái, nghĩ về cách có thể bảo vệ con nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn.

Li khi đó đang trong hành trình du lịch châu Âu kéo dài 13 ngày cùng với mẹ và con gái. Chuyến du lịch tiêu tốn khoảng 3.171 USD/người, chưa kèm các chi phí phát sinh khác.

Li nói trên tờ Hoàn Cầu rằng, cô và người thân ngồi ở hàng ghế cuối trên chiếc xe buýt khởi hành từ Italia tới thành phố Marseille, Pháp.

Chiếc xe bị đám đông người bạo loạn chặn lại khi đang trên đường tới khách sạn. Một số người bạo loạn dùng đá ném về phía kính chắn gió phía trước và đập vỡ các cửa kính xung quanh.

"Mảnh kính vỡ khiến tôi và mẹ tôi bị thương ở lưng. May mắn thay đó đều là vết xước nhẹ và con gái tôi không bị thương do được che chắn. Nhưng điều khiến tôi lo sợ nhất là tổn thương về tinh thần. Không thể hãi hùng hơn khi chứng kiến khoảng 12 người bạo loạn mặc đồ đen. Tất cả đều to cao và che kín khuôn mặt. Họ không ngừng đập phá, tìm cách bước lên xe", Li chia sẻ.

Li cho biết, một người bạo loạn sau đó cầm gạch bước lên xe buýt nhưng bị ba du khách đẩy ra khỏi xe và chặn cửa để ngăn những người khác bước lên.

"Tôi không biết điều tồi tệ gì có thể xảy ra nếu họ bước lên xe. Họ có lẽ muốn cướp của", Li chia sẻ. Cô nói rằng các du khách đã cố gắng gọi cảnh sát nhưng sau một giờ chờ đợi, không thấy có ai đến hỗ trợ.

"Nhiều người trong số chúng tôi không thể ngủ được vào đêm hôm đó vì những tổn thương về tinh thần. Một số vẫn bị đau tim vài ngày sau sự việc", Li nói.

Những người bạo loạn dùng gạch đập vỡ kính xe buýt.

Theo kế hoạch ban đầu, nhóm du khách Trung Quốc sẽ ở lại Pháp trong 3 ngày. Nhưng sau khi sự việc xảy ra, tất cả du khách đều không muốn ở lại Pháp nữa và tới Thụy Sĩ vào ngày 30/6, dù mỗi người phải đóng thêm số tiền 255 euro.

"Đây là lần đầu tiên tôi tới châu Âu, tới Pháp. Tôi đã trả rất nhiều tiền. Nhưng những gì tôi nhận được là sự sợ hãi và thậm chí còn bị công ty du lịch moi tiền", Li bày tỏ sự bất bình.

Người Trung Quốc sống ở Paris nói trên tờ Hoàn Cầu rằng, cuộc bạo loạn đã phần nào lắng dịu hơn sau khi hàng ngàn người bị cảnh sát bắt giữ.

Quận 13 ở Paris là nơi có số lượng người Trung Quốc sinh sống đông đảo nhất với khoảng 50.000 người. Một người Trung Quốc họ Chen là người sống gần quận 13, nói cuộc bạo loạn diễn ra tồi tệ nhất vào ngày 1/7, với các cửa hàng ở hai bên đại lộ Choisy đều bị đập phá còn ô tô bị thiêu rụi.

Chen nói một nhà hàng Trung Quốc ở khu vực cũng bị cướp bóc. "Nhưng cảnh sát Pháp đã phản ứng nhanh chóng và tình hình đã ổn định hơn nhiều trong hai ngày vừa qua. Một số cửa hàng đã mở cửa lại bình thường", Chen chia sẻ.

