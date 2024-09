Chuyện bốc thăm quân dịch ở Thái Lan

Cái gọi là bốc thăm quân dịch (nghĩa vụ quân sự) là bỏ cả thăm đen và đỏ vào chiếc thùng màu xanh lá cây, những người có độ tuổi phù hợp (18tuổi) xếp hàng để bốc thăm. Nếu rút được thăm màu đen thì sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự, nếu rút phải thăm màu đỏ thì phải đi lính 2 năm.

Anh chàng này vui mừng vì rút trúng thăm màu đen.

Thái Lan là một đất nước Phật giáo lớn và cũng là một quốc gia của những người chuyển giới, với các tu sĩ và người chuyển giới ở khắp mọi nơi. Theo quy định, những người đã đi tu trên mười năm mới được miễn quân dịch, người chuyển giới đã thay đổi hoàn toàn giới tính cũng được miễn nhưng phải cung cấp bằng chứng tại chỗ.

Vì vậy đã xảy ra những cảnh tượng kỳ lạ tại buổi lễ tuyển binh của quân đội Thái Lan. Trong đám xếp hàng bốc thăm có những chàng trai trẻ khỏe, những “mỹ nữ” với dáng người khêu gợi, những nhà sư mặc áo cà sa và cả những người không rõ giới tính vừa giống đàn ông và cả phụ nữ. Họ đã biến hoạt động tuyển binh thành một kiểu “show tạp kỹ”.

Một thanh niên tâm trạng lo lắng bước đến bên chiếc thùng xanh, trên mặt lộ rõ vẻ hồi hộp. Một người lính đi ngay phía sau lộ ra nụ cười bí ẩn. Nếu chàng trai rút phải thăm màu đen anh ta sẽ hò reo, nhảy múa cuồng nhiệt ngay tại chỗ. Nếu rút phải thăm đỏ, anh ta có thể khuỵu chân, òa khóc rồi ngất đi thì người lính phía sau sẽ ra tay đỡ ngồi lên ghế để làm thủ tục. Cha mẹ anh ta đang ngồi chờ trên khán đài cũng có thể sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ngoài các thanh niên bình thường, hành vi của những tu sĩ đã gửi mình vào cửa Phật cũng thật tức cười. Nhà sư đi đến chiếc thùng màu xanh trước tiên chắp tay cầu nguyện và niệm kinh theo thói quen thông thường, cầu xin Đức Phật ban phước lành. Nếu rút trúng thăm màu đen, thường nhà sư sẽ giữ vững lập trường “trấn tĩnh” của Phật tử, còn nếu rút trúng thăm màu đỏ, tuyến phòng thủ tâm lý sụp đổ tại chỗ, nhà sư hét lên kêu trời hoặc sụm chân tại chỗ.

Ngoài ra còn có những người đẹp chuyển giới đầy mê hoặc đã tạo thành những hoạt cảnh trong buổi lễ tuyển binh. Nhiều người liên tục xin chụp ảnh cùng họ, người lạ tưởng đây là một kiểu chương trình tạp kỹ nào đó.

Để tránh phải tham gia rút thăm, trước đó, họ đã cố gắng làm mọi chiêu trò khác nhau. Lễ tuyển binh của Thái Lan diễn ra vào tháng 4 hàng năm. Tuy nhiên, nhiều người bắt đầu bận rộn vào tháng 3. Tháng 3 hàng năm, các ngôi chùa lớn ở Thái Lan đặc biệt đông đúc với rất đông thanh niên “sùng đạo” đến thắp hương, cầu nguyện và lạy Phật, tất cả đều có chung mục đích là mong rút trúng thăm đen trong lễ tuyển binh. Cũng có những người vái lạy cả những “cây thiêng” và tượng một số loài động vật, cố gắng hết sức để tránh quân dịch.

Theo luật pháp Thái Lan, người chuyển giới nếu có căn cước công dân nam cũng phải thực hiện quân dịch. Tất nhiên, cũng còn tùy vào từng trường hợp, nếu ai sử dụng nội tiết tố nữ, có ngoại hình nữ nhưng vẫn có cơ quan sinh dục nam thì vẫn phải tham gia rút thăm; nhưng những người nam đã phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành nữ có thể cung cấp bằng chứng để được miễn quân dịch.

Ngoài ra, nếu ngực của một người đàn ông trở nên to và “biến dạng” do sử dụng quá nhiều hormone, anh ta cũng có thể được miễn quân dịch vì lý do bệnh tật. Vì vậy, nhiều anh chàng đã âm thầm theo đuổi cách này. Một số người bắt đầu tiêm một lượng lớn hormone vài tháng trước lễ bốc thăm để có bộ ngực to mong bị loại tại buổi lễ tuyển lính vì “bộ ngực bị biến dạng”.

Một số người thậm chí còn đến bệnh viện phẫu thuật chuyển đổi giới tính để không cần thực hiện nghĩa vụ quân sự dù có CCCD nam. Ngoài ra, quân đội không nhận những người béo phì quá mức vì không có đủ sức khỏe để huấn luyện quân sự.

Vì vậy, những người sợ đi lính bắt đầu ăn uống vô độ trước khi tuyển lính, không bỏ lỡ bất kỳ loại thực phẩm nào có hàm lượng calo cao để có thể tăng cân, chỉ cần họ ăn để béo nặng 1 tạ trở lên là có thể đạt được ý muốn của mình. Tuy nhiên, việc một người có béo hay không phần lớn được quyết định bởi thể chất hoặc di truyền, việc trốn quân dịch bằng cách ăn để béo là rất khó. Những người vào chùa cầu nguyện cũng chỉ là tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý mà thôi. Ngoài ra việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính không có nhiều người có đủ can đảm để thực hiện.

Vì vậy, hầu hết nam thanh niên trong độ tuổi vẫn không thể thoát khỏi việc đến rút thăm may rủi. Vậy liệu có thể từ chối quân dịch và không tham gia rút thăm không? Điều này là không thể. Bởi theo luật pháp Thái Lan, những người trốn tránh quân dịch không có lý do hoặc không bốc thăm sẽ phải đối mặt với mức phạt rất lớn thường là từ 20%-80% tài sản của gia đình, đồng thời có thể bị phạt tù 1 đến 3 năm.

Hơn nữa, những người trốn tránh quân dịch sẽ bị đưa vào danh sách đen, bị xã hội kỳ thị và khó tìm được việc làm, đồng nghĩa với “bị chết về mặt xã hội”. Vì vậy, không ai dám mạo hiểm trốn tránh quân dịch.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]