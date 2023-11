Căng thẳng Nga – Ukraine mới nhất ngày 21/11: Lý do buộc Ukraine phải thay đổi chiến thuật tấn công

Hãng thông tấn Tass dẫn thông tin từ ông Vladimir Rogov - chủ tịch phong trào We Are Together with Russia hôm 21/11 cho biết, quân đội Ukraine đã hạn chế việc sử dụng xe thiết giáp hạng nặng ở khu vực Orekhov thuộc Vùng Zaporozhye do mưa và bùn lầy.

"Thời tiết xấu có tác động mạnh và quân đội Ukraine đã hai lần cố gắng tiến công vào cuối tuần qua với thiết giáp hạng nặng nhưng bị mắc kẹt trong lớp bùn dày ở hướng Orekhov. Đó là lý do tại sao hầu hết các cuộc tấn công của quân đội Ukraine có sự tham gia của bộ binh, xe chiến đấu và bọc thép đã phải dừng lại", ông Rogov nói.

Ngoài ra, thời tiết bất lợi cũng làm phức tạp thêm việc sử dụng máy bay không người lái (UAV) để trinh sát, điều chỉnh hỏa lực pháo binh cũng như việc tấn công bằng tên lửa và các loại UAV cảm tử. “Hiện tại, chủ yếu là bộ binh đang hoạt động nên tổn thất của địch khá lớn”, chủ tịch phong trào We Are Together nhận định.

Ukraine không thế sử dụng xe thiết giáp do thời tiết xấu. Ảnh: Reuters

Ông Rogov đồng thời thông tin thêm rằng lợi dụng thời tiết xấu, quân đội Ukraine đang đưa thêm tiếp viện đến tiền tuyến: đầu tiên bằng đường sắt đến khu vực do Kiev kiểm soát ở Vùng Zaporozhye và sau đó đến hướng Orekhov bằng phương tiện chở quân.

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt khoảng 120 binh sĩ Ukraine và 3 xe chiến đấu bọc thép gần các khu định cư Rabotino và Verbovoye ở Vùng Zaporozhye và chiếm giữ 3 thành trì của đối phương trong ngày qua.

Chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ của quân đội Ukraine sắp bước sang tháng thứ 6 mà chưa mang lại bất kỳ đột phá lớn nào trên các mặt trận. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu hôm 30/10 cho biết, Kiev đã chịu tương vong lên đến hơn 90.000 quân, mất khoảng 600 xe tăng và 1.900 xe bọc thép trong giai đoạn này.

Để bù đắp những tổn thất nặng nề trên, Ukraine đang tích cực huy động thêm nhân lực. Tuy nhiên, tướng Valery Zaluzhny - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine mới đây thừa nhận rằng rằng việc huấn luyện và tuyển quân đang trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với quân đội nước này.

“Tính chất kéo dài của cuộc chiến, khả năng luân chuyển binh lính bị hạn chế cùng với những lỗ hổng trong huy động quân đã làm giảm đáng kể động lực của các công dân để tham gia phục vụ trong quân đội”, ông Zaluzhny nói và lưu ý Ukraine cần nhiều binh sĩ hơn, việc huy động quân phải hoàn thành trong thời gian ngắn nhất có thể.

Trong khi đó, sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine được cho là đang có nguy cơ bị dao động do tình hình chiến sự tiếp tục kéo dài và chiến sự Israel – Hamas nổ ra tháng tháng trước đã chuyển hướng sự chú ý của họ khỏi cuộc xung đột kéo dài với Nga.

Cuối tháng trước, Slovakia thông báo ngừng viện trợ cho Ukraine. Chính phủ Pháp ngày 14/11 cũng đã tuyên bố sẽ ngừng cung cấp miễn phí vũ khí cho Ukraine. Thay vào đó, Kiev sẽ phải mua trực tiếp từ các nhà sản xuất của Pháp.

