Cái chết bí ẩn của Lý Tiểu Long và những thuyết âm mưu tồn tại hàng chục năm

Thứ Ba, ngày 20/07/2021 21:00 PM (GMT+7)

Ngày này (20/7) 48 năm trước, Lý Tiểu Long đột tử ở tuổi 33. Giống trường hợp Công nương Diana, các thuyết âm mưu về nguyên nhân tử vong thật sự của huyền thoại võ thuật này vẫn tồn tại đến hôm nay.

Lý Tiểu Long trong phim. Ảnh: Getty.

Những tháng cuối đời

Theo báo Hong Kong Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), 2 tháng trước khi chết, ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long (Bruce Lee) đột nhiên đổ bệnh, phải nhập viện. Tháng 5/1973, khi đang thực hiện phần hậu kỳ phim “Long tranh hổ đấu” (Enter the Dragon), Lý ngã quỵ, bất tỉnh nhân sự, rồi được đưa tới Bệnh viện Báp-tít Hong Kong ở khu Cửu Long Đường.

Trước đó, ngôi sao võ thuật bị suy nhược, đau đầu, co giật. Các bác sĩ chẩn đoán Lý mắc chứng phù não (chất lỏng tích tụ xung quanh não, dẫn đến tăng áp lực) nên nhanh chóng dùng - các bác sĩ đã nhanh chóng ổn định tình trạng bệnh nhân bằng mannitol (thuốc thường được dùng để giảm sưng, giảm áp lực trong mắt hoặc xung quanh não).

Sau một thời gian ngắn nằm viện, Lý Tiểu Long ra viện và dường như sức khỏe hoàn toàn bình thường.

Dù sau khi xuất viện, Lý thỉnh thoảng than bị đau đầu nhưng ngôi sao võ thuật vẫn duy trì chế độ ăn kiêng và tập luyện nghiêm ngặt như thường lệ.

Tuy nhiên, tình trạng xảy ra với Lý hồi tháng 5/1973 tái diễn vào ngày định mệnh 20/7/1973.

Các phóng viên dự lễ tang Lý Tiểu Long ngày 24/7/1973. Ảnh: SCMP.

Chết trên giường của minh tinh Đài Loan

Ngày định mệnh, Lý Tiểu Long dành phần lớn thời gian thảo luận về việc làm phim “Tử vong du hý” (Game of Death). Đây là bộ phim cuối cùng còn dang dở của Lý với hình ảnh ngôi sao võ thuật trong trang phục mang tính biểu tượng – áo liền quần màu vàng-đen.

Phần lớn thời gian trong ngày 20/7/1973, Lý làm việc cùng với nhà sản xuất phim, đối tác kinh doanh Trâu Văn Hoài (Raymond Chow), rồi cả hai đến thăm căn hộ của diễn viên Đài Loan Đinh Phối (Betty Ting Pei). Ba người xem kịch bản phim “Tử vong du hý” rồi Trâu Văn Hoài rời căn hộ của Đinh Phối để đi ăn tối ở nơi khác.

Tối muộn hôm đó, Lý Tiểu Long bị đau đầu, nên Đinh Phối đưa cho ông thuốc Equagesic (chứa aspirin có tác dụng giảm đau và meprobamate có tính an thần). Vẫn mệt mỏi, Lý đi ngủ. Sau đó, không thấy Lý dậy để ăn tối, Đinh Phối cố đánh thức ông nhưng không có tác dụng.

Đinh Phối gọi điện cho Trâu Văn Hoài bảo ông quay lại căn hộ. Hai người cố đánh thức Lý nhưng vẫn thất bại. Họ gọi điện cho một bác sĩ tới hồi sức cấp cứu Lý, nhưng vị bác sĩ cũng bó tay. Ngôi sao võ thuật nhanh chóng được xe cứu thương đưa tới Bệnh viện Nữ hoàng Elizabeth. Khi tiếp nhận Lý, các bác sĩ tuyên bố bệnh nhân đã tử vong.

Tang lễ Lý Tiểu Long ở Hong Kong. Ảnh: SCMP.

Người tình trả thù?

Ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long qua đời ở tuổi 33 nên nhiều người hâm mộ (fan) không tin tuyên bố chính thức về nguyên nhân cái chết. Theo báo cáo khám nghiệm tử thi, Lý tử vong do lượng chất lỏng trong não tăng khiến não sưng 13%, gây ra áp lực đủ lớn dẫn tới chết người.

Gần như ngay lập tức, các thuyết âm mưu xuất hiện. Sợ nói thật việc Lý ngủ rồi tử vong trong căn hộ của nữ diễn viên Đài Loan sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngôi sao võ thuật, Trâu Hoài Văn tuyên bố rằng, Lý đột tử tại nhà khi ở cùng vợ là Linda.

Vài ngày sau đó, báo chí Hong Kong phát hiện Trâu Hoài Văn nói dối. Lời nói dối của Trâu Hoài Văn làm dấy lên tin đồn rằng, Lý ngoại tình với Đinh Phối. Một số người còn cho rằng, Lý tử vong sau khi sử dụng ma túy và quan hệ tình dục với người tình.

Khi tin đồn về sự liên quan của Đinh Phối lan truyền, nhiều người hâm mộ Lý Tiểu Long cho rằng bà là nguyên nhân khiến huyền thoại võ thuật tử vong. Vì Đinh Phối là người đưa thuốc giảm đau Equagesic cho Lý nên không ít fan cho rằng, bà đã đầu độc thần tượng của họ. Một số fan cho rằng, Lý và Đinh Phối là tình nhân và khi Lý tìm cách chấm dứt mối quan hệ ngoài luồng thì Đinh Phối nổi cơn ghen tuông điên loạn nên ra tay trả thù.

“Người ta dọa giết tôi để báo thù cho Lý. Tôi nhận được nhiều lời đe dọa rằng đời tôi gặp nguy hiểm. Lúc đó tôi chỉ mới 26 tuổi, rất sợ hãi. Không ai đến giúp tôi cả”, Đinh Phối trả lời phỏng vấn nhiều năm sau cái chết của huyền thoại võ thuật.

Huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long và minh tinh Đài Loan Đinh Phối. Ảnh: Getty.

Dùng ma túy quá liều?

Một số người cho rằng, ma túy là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Lý Tiểu Long. Lý từng sử dụng cần sa và trong biên bản khám nghiệm tử thi, người ta ghi nhận có chất ma túy này trong dạ dày của ông.

Tuy nhiên, chuyên gia pháp y Donald Teare, người khám nghiệm tử thi Lý Tiểu Long, phủ nhận nguyên nhân tử vong là dùng ma túy quá liều. Ông nói rằng, đồn đoán như vậy là “phi lý và vô trách nhiệm”.

Những năm gần đây xuất hiện một số bức thư được cho là của Lý Tiểu Long. Theo nội dung trao đổi trong thư, Lý có sử dụng ma túy loại mạnh như cocaine và LSD để nhập tâm và thăng hoa khi đóng phim. Vì vậy, vẫn còn một số người tin rằng, Lý tử vong vì sử dụng ma túy quá liều.

Lý Tiểu Long trong phim “Đường Sơn đại huynh” (The Big Boss). Nguồn: Instagram.

Nạn nhân của Hội Tam hoàng?

Một số người cho rằng, nếu Đinh Phối không giết Lý Tiểu Long vì tư thù thì bà là một sát thủ của Hội Tam hoàng. Lý từng liên quan băng đảng ở Hong Kong. Khi còn trẻ, Lý thường xuyên đánh nhau trên phố. Nhiều người cho rằng, trong một trận đấu đường phố như vậy, Lý đã đánh nhừ tử con trai của một thủ lĩnh băng đảng.

Theo một thuyết âm mưu khác, vì Lý từ chối trả tiền bảo kê phim trường cho Hội Tam hoàng nên họ ra lệnh giết ông. Có thuyết cho rằng, không phải bang hội ở Hong Kong mà là băng đảng ở Trung Quốc đại lục ra tay ám hại Lý. Theo thuyết âm mưu này, các phim của ngôi sao Hong Kong (nói tiếng Quảng Đông) đe dọa sự thống trị của các phim Trung Quốc nói tiếng phổ thông (quan thoại); lo ngại cho tiền đầu tư của mình, giới làm phim ở đại lục thuê người ám sát Lý Tiểu Long.

Linda Lee, vợ của Lý Tiểu Long, cùng hai con Lý Hương Ngưng (Shannon Lee) và Lý Quốc Hào (Brandon Lee) tại lễ tang Lý Tiểu Long. Ảnh: SCMP.

Đối tác tham lam?

Một số người khác nói rằng, Trâu Hoài Văn cũng thuộc diện nghi vấn trong cái chết của Lý Tiểu Long. Hai người cùng thành lập công ty phim Concord Production, trợ giúp sản xuất các phim của Lý, gồm “Mãnh long quá giang (Way of the Dragon), “Long tranh hổ đấu” và “Tử vong du hý”.

Dù là đối tác làm ăn của nhau, Trâu Hoài Văn và Lý Tiểu Long có mối quan hệ cá nhân không được êm thấm. Một số người cho rằng, Trâu Hoài Văn ngăn cản Lý Tiểu Long rời bỏ mình để làm ăn với phía Mỹ; và việc loại bỏ Lý cũng giúp Trâu Hoài Văn toàn quyền kiểm soát hãng Concord Production, sở hữu các phim nổi tiếng nhất của Lý. Theo họ, với cái chết của Lý, Trâu Hoài Văn có thể lợi dụng danh tiếng của ngôi sao võ thuật để bán phim ra thị trường quốc tế đang khao khát những tác phẩm hành động võ thuật.

Thực tế là nhiều năm sau cái chết của Lý Tiểu Long, Trâu Hoài Văn cuối cùng cũng cho phát hành “Tử vong du hý”. Chỉ có 11 phút diễn xuất hành động của Lý được sử dụng trong phim, phần còn lại Trâu Hoài Văn sử dụng diễn viên có ngoại hình giống Lý và người đóng thế. Thậm chí phim này còn có cảnh quay lễ tang Lý Tiểu Long trong đời thực.

Lý Tiểu Long và nhà sản xuất Trâu Hoài Văn. Ảnh: Steve Kerridge.

Bị cao thủ điểm huyệt?

Một thuyết âm mưu khác cho rằng, một nhóm võ sư Trung Quốc nổi điên trước việc Lý Tiểu Long truyền bí kíp võ cổ truyền Trung Quốc cho môn sinh nước ngoài. Thuyết này xuất hiện vì từng có trận đấu tay đôi bí mật giữa Lý và võ sư nổi tiếng Hoàng Trạch Dân (Wong Jack-man). Vị võ sư Bắc Thiếu Lâm này nói rằng, nếu ông thắng, Lý phải dừng dạy võ cho các học trò người Mỹ.

Xung quanh trận so tài giữa Lý Tiểu Long và Hoàng Trạch Dân còn nhiều bí ẩn, nhưng dù thực tế có diễn ra thế nào, Lý vẫn tiếp tục dạy võ cho môn sinh người nước ngoài. Một số người cho rằng, việc Lý tiếp tục dạy võ cho người nước ngoài khiến một võ sư Trung Quốc khác nổi giận.

Theo một bài báo trong tạp chí võ thuật “Đai đen” (Black Belt), Lý tử vong sau khi dính đòn điểm huyệt của một cao thủ võ lâm. Người này dùng tuyệt kỹ “cú chạm tử thần” (dim mak) đánh đúng tử huyệt của Lý khiến ông không tử vong ngay mà chết sau đó một thời gian.

Lý Tiểu Long trong phim “Đường Sơn đại huynh”. Ảnh: IMDB.

Lời nguyền gia tộc?

Một thuyết âm mưu ít tính thực tế nhất là Lý Tiểu Long dính lời nguyền chết chóc. Những người tin thuyết này nêu thực tế là bố mẹ Lý mất một người con trai trước khi Lý sinh ra. Theo họ, gia đình Lý tin rằng, lời nguyền chết chóc nhằm vào các người con trai, nên ở nhà, họ gọi Lý là “Tiểu Phụng” (phượng hoàng bé nhỏ), một nickname thường dùng cho con gái.

Lời nguyền này cũng được đưa ra để giải thích cho cái chết của con trai Lý Tiểu Long là Lý Quốc Hào (Brandon Lee). Lý Quốc Hào qua đời ở tuổi 28 khi đang đóng phim hành động kỳ ảo “Con quạ” (The Crow). Nhiều người cho rằng, không phải ngẫu nhiên mà Lý Quốc Hào bị bắn tử thương trên phim trường giống như nhân vật của Lý Tiểu Long bị bắn trong phim “Tử vong du hý”. Tuy nhiên, thuyết âm mưu về lời nguyền chết chóc bỏ qua thực tế là anh trai Lý Trung Sâm của Lý Tiểu Long sống đến năm 69 tuổi và em trai Lý Chấn Huy hiện vẫn còn sống.

Lý Tiểu Long trong phim “Mãnh long quá giang”. Ảnh: Getty.

Vợ của Lý Tiểu Long, bà Linda Lee Cadwell, nói: “Nhiều năm sau, mọi người vẫn băn khoăn về cách Lý Tiểu Long tử vong. Tôi thích nhớ đến cách anh ấy sống hơn”.

