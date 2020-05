Ca nhiễm Covid-19 cao nhất ĐNA, vì sao Singapore vẫn được xem là chống dịch thành công?

Chủ Nhật, ngày 03/05/2020 21:15 PM (GMT+7)

Với hơn 18.000 ca nhiễm Covid-19 tính đến ngày 3.5, Singapore hiện là quốc gia có số người dương tính với virus nhiều nhất Đông Nam. Tuy nhiên, Singapore vẫn được xem là quốc gia xử lý tốt dịch bệnh.

Tính đến ngày 3.5, Singapore ghi nhận tổng cộng 18.205 ca nhiễm Covid-19 nhưng chỉ có 17 trường hợp tử vong. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tại Singapore vào khoảng 0,09%, thuộc những nước có tỷ lệ tử vong vì dịch bệnh thấp nhất thế giới.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng, Singapore chống dịch Covid-19 thành công vì có số người tử vong do virus rất thấp. WHO nhấn mạnh, mục đích quan trọng nhất của những biện pháp phòng chống dịch bệnh vẫn là cứu sinh mạng của người dân.

Singapore chỉ có 0,85 trường hợp tử vong trên 1.000 ca nhiễm Covid-19.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thành công trong chống dịch Covid-19 của Singapore khi giữ cho số người tử vong ở mức rất thấp.

Thứ nhất, hầu hết các trường hợp nhiễm mới Covid-19 tại Singapore là những người trẻ tuổi. Họ là những người lao động nhập cư sống trong các khu tập thể.

Thứ hai, người cao tuổi, người mắc bệnh nền – nhóm người dễ bị tổn thương bởi dịch bệnh, đã tuân thủ những khuyến cáo đến từ chính phủ và hạn chế ra ngoài để tránh nguy cơ lây nhiễm virus.

Một người dân tại Singapore được yêu cầu rửa tay khi đi mua đồ tạp hóa (ảnh: SCMP)

Hơn 90% các trường hợp nhiễm mới Covid-19 của Singapore là những người lao động có mức lương thấp sống trong các khu tập thể. Giới chức y tế Singapore cho biết, hầu hết các ca nhiễm Covid-19 của nước này có sức khỏe tốt và chỉ biểu hiện các triệu chứng nhẹ.

Leong Hoe Nam – một trong những chuyên gia y tế hàng đầu Singapore, cho rằng, những trường hợp nhiễm virus chủ yếu là người trẻ tuổi là yếu tố quan trọng giúp giảm tỷ lệ tử vong.

Có khoảng 323.000 lao động nhập cư sống trong các khu tập thể ở Singapore. Họ làm việc trong một số lĩnh vực như xây dựng, bảo dưỡng công trình và sản xuất. Ngày 1.4, những khu tập thể tại Singapore mới chỉ ghi nhận 19 ca nhiễm Covid-19, tuy nhiên, đến hôm 26.4, số ca nhiễm tại các khu này đã tăng lên 11.419 trường hợp.

Hầu hết người nhiễm virus sống trong các khu tập thể tại Singapore chi biểu hiện các triệu chứng nhẹ. Họ được điều trị trong các cơ sở cách ly cộng đồng thay vì bệnh viện. Điều này giúp các bệnh viện có thêm giường bệnh để điều trị cho những bệnh nhân nặng hơn.

Singapore cũng làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để những người cao tuổi, người có bệnh nền tuân thủ khuyến cáo hạn chế tiếp xúc xã hội.

Ngoài những thông điệp thường xuyên được đăng tải trên sóng truyền hình quốc gia, Thủ tướng Singapore – ông Lý Hiển Long, cũng lên tiếng kêu gọi người cao tuổi hãy ở nhà.

Soh Lai Hoe, 94 tuổi, là một người dân hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Lý. Bà sống với các con và không bước chân khỏi nhà kể từ tháng 3. Trước khi dịch bệnh bùng phát, bà Soh thường ra ngoài tập thể dục 2 lần một tuần. Hiện tại, bà chỉ thực hiện hoạt động này ở trong nhà.

Những khu tập thể lao động đang là trung tâm lây nhiễm Covid-19 tại Singapore (ảnh: SCMP)

Paul Tambyah, Chủ tịch Hiệp hội Vi sinh lâm sàng và Nhiễm trùng Châu Á Thái Bình Dương, cho biết, sẽ có nhiều người tử vong hơn nếu Covid-19 tấn công vào các viện dưỡng lão vì những người già luôn cần được chăm sóc y tế nhiều hơn.

5 viện dưỡng lão tại Singapore mới chỉ có 20 ca nhiễm Covid-19 ở cả nhân viên và người cao tuổi. Trong khi đó, Mỹ ghi nhận hơn 11.000 trường hợp tử vong tại các viện dưỡng lão ở 36 bang, theo NBC News.

“May mắn là chúng tôi có tỷ lệ dân số già thấp hơn nhiều so với Italia hoặc Tây Ban Nha”, ông Tambyah chia sẻ.

“Một trong những lý do làm nên sự thành công của Singapore đó là có đầy đủ trang thiết bị để điều trị cho những trường hợp nhiễm Covid-19 có biểu hiện nặng”, chuyên gia Leong cho biết.

Lao động trong những khu tập thể tại Singapore được kiểm tra y tế thường xuyên (ảnh: SCMP)

“Đội ngũ y tế tại Singapore cũng học hỏi được kinh nghiệm của những quốc gia khác.

Truyền thông địa phương gần đây đưa tin, Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia, nơi điều trị cho hầu hết trường hợp nhiễm Covid-19 có biểu hiện nghiêm trọng đang đặt bệnh nhân nằm sấp, sau khi một nghiên cứu cho thấy, tư thế này giúp bệnh nhân cần hỗ trợ ít oxy hơn so với nằm ngửa.

Chúng tôi học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia khác và chúng tôi trở nên tốt hơn”, ông Leong nói thêm.

Theo ông Leong, chính phủ Singapore cũng đã có nhiều nỗ lực để có thêm giường bệnh cho những bệnh nhân Covid-19, ví dụ như yêu cầu bệnh viện tạm hoãn lại một số ca phẫu thuật tự chọn nếu chưa cần thiết.

Jeremy Lim, phó giáo sư Trường Y tế Cộng đồng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng, điều quan trọng nhất là hệ thống bệnh viện tại Singapore đã không bị rơi vào quá tải dù số ca nhiễm Covid-19 cao nhất Đông Nam Á. Số trường hợp nhiễm virus cần đưa vào phòng điều trị đặc biệt tại đảo quốc sư tử liên tục giảm trong những ngày gần đây.

Theo ông Lim, Singapore có hệ thống chăm sóc y tế mạnh mẽ và đáng tin cậy,

“Đội ngũ y tế của chúng tôi luôn làm những điều đúng đắn nhất. Họ không chỉ cung cấp sự chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân mà còn chủ động trong việc tối ưu hóa các yếu tố khác như dinh dưỡng và vận động”, ông Jeremy Lim nhận xét.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19: - Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi. - Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

