Báo Trung Quốc viết về tình hình điều trị các ca bệnh hô hấp

Trẻ em được điều trị tại một bệnh viện ở Bắc Kinh vào ngày 23/11/2023. Ảnh: Hoàn Cầu.

Từ việc cung cấp thêm giường điều trị bệnh viêm phổi, phân bổ thêm nhân lực cho đến tăng thời gian ca trực , các bệnh viện ở Trung Quốc đang phải đối phó với tình trạng gia tăng các ca bệnh về đường hô hấp ở trẻ em, đặc biệt là bệnh viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma.

Theo ghi nhận của tờ Thời báo Hoàn Cầu, số ca bệnh gia tăng tạo ra áp lực đối với các bệnh viện ở Trung Quốc. Nhưng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát và hệ thống y tế không quá tải như giai đoạn đầu của dịch Covid-19.

Zhou Rongyi, Phó Giám đốc khoa Nhi khoa nhi của bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc Hà Nam (thành phố Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh Hà Nam), nói về việc tiếp nhận hơn 2.000 lượt thăm khám mỗi ngày, khoảng 70% trong số đó là bệnh nhân nhiễm trùng đường hô hấp.

Rất khó để tìm được giường bệnh trống ở bệnh viện này kể từ tháng 10, thời điểm nhiều trẻ em bị viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma.

Để đối phó, bệnh viện đã chuẩn bị thêm giường bệnh, kéo dài thời gian làm việc của các bác sĩ cho đến 8 giờ tối để tiếp nhận bệnh nhân.

Bác sĩ Chu nhấn mạnh, "mặc dù một số bệnh viện nhi ghi nhận tình trạng người bệnh phải xếp hàng dài và số lượng phòng bệnh hạn chế nhưng nhìn chung, hệ thống y tế chưa đạt đến tình trạng quá tải".

Các bệnh viện ở Trung Quốc đã rút ra bài học từ kinh nghiệm chống dịch Covid-19 để ưu tiên điều trị các trường hợp mắc bệnh về hô hấp ở dạng nặng, phân loại phương pháp điều trị dựa trên các triệu chứng, theo tờ Hoàn Cầu.

Bác sĩ Chu cho biết, các bệnh viện lớn và cơ quan y tế địa phương ở Trung Quốc cũng đã phổ biến thông tin về các biện pháp phòng chống cúm và bệnh viêm phổi tới cộng đồng nhằm giảm bớt áp lực.

Hôm 29/11 một chuyên gia giấu tên đến từ Trung tâm Y tế Trẻ em Thượng Hải, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng tình hình ở trung tâm là ổn định với số lượng trẻ tới điều trị bệnh viêm phổi do nhiễm trùng giảm và số ca bệnh cúm gia tăng.

Ở Thượng Hải, các bệnh viện lớn đã bổ sung các xét nghiệm trước khi khám bệnh, lên lịch khám và tăng cường các dịch vụ ngoại trú trên internet để giảm bớt áp lực tiếp nhận bệnh nhân. Điều này cũng giúp làm giảm thời gian chờ đợi của bệnh nhân.

Môt trong những lý do khiến các bệnh viện lớn ở Trung Quốc vật lộn với số ca bệnh về hô hấp gia tăng là vì xu hướng tìm tới các bệnh viện lớn điều trị, dù phải xếp hàng dài chờ đợi.

Lu Hongzhou, người đứng đầu Bệnh viện Nhân dân số 3 ở Thâm Quyến, nói trên tờ Hoàn Cầu, hầu hết các bệnh viện tuyến dưới đều có thể điều trị hiệu quả các bệnh về đường hô hấp ở giai đoạn đầu.

Các bệnh về đường hô hấp năm nay gia tăng ở Trung Quốc chủ yếu do vi khuẩn mycoplasma. Nguyên nhân là do tình trạng dùng thuốc kháng sinh kéo dài dẫn đến vi khuẩn kháng thuốc và các phương pháp điều trị thông thường không còn hiệu quả. Bác sĩ Chu cho biết, khoảng 80-90% trẻ em bị viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma kháng lại các loại thuốc thông thường.

Bác sĩ Lu Hongzhou cho rằng, đợt bùng phát bệnh viêm phổi do vi khuẩn mycoplasma gần đây là hệ quả của "khoảng cách về miễn dịch" khiến trẻ em không có cơ hội phát triển khả năng đề kháng với các loại virus thông thường như cúm. Kết quả là khi các hạn chế về Covid-19 được dỡ bỏ, các trẻ em trở nên dễ bị tổn thương trước những mầm bệnh này, ông Lu nói.

Ông Lu khuyên các bậc cha mẹ nên xem xét mức độ phổ biến của bệnh trong môi trường sinh hoạt của con cái và kịp thời phát hiện khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh về hô hấp. Các bệnh dạng này nếu được điều trị kịp thời không gây ra ảnh hưởng về lâu dài với trẻ em, theo tờ Hoàn Cầu.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]