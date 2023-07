Ai là nguyên mẫu của "Bố già"

Những nguyên mẫu của tiểu thuyết "Bố già"

Nhiều tư liệu gần đây về mafia cho biết nguyên mẫu của "Bố già" ngoài đời là Don Vito Cascio Ferro, một trong những thủ lĩnh đầu tiên của giới mafia Italia di cư sang Mỹ. Ông này cầm đầu giới giang hồ ở Sicily (Italia) và sau đó là thống soái của nhóm "Bàn tay đen", tiền thân của mafia Mỹ. Có thể thấy, ông trùm ngoài đời và ông trùm trong tiểu thuyết có tên na ná nhau, có xuất thân khá tương đồng và có những thành tích giang hồ bất hảo. Từ thế giới mafia ngoài đời bước vào tiểu thuyết, nhân vật Vito Corleone đã khiến độc giả choáng ngợp bởi sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong thế giới ngầm phức tạp và kỳ bí. Ngay từ chương đầu tiên, ông trùm đã gây ấn tượng bởi khả năng xử lý những vấn đề nan giải một cách nhanh chóng bất ngờ, không hổ danh là "ông trùm mafia New York" quyền lực và máu lạnh.

Frank Costello.

Bên cạnh cái tên Don Vito Cascio Ferro, một số tư liệu về mafia còn nhắc đến vài cái tên nổi bật khác, là nguồn cảm hứng chủ đạo để nhà văn xây dựng nên nhân vật chính. Ví dụ như Carlo Gambino - một ông trùm xảo quyệt mà mọi người thường gọi là gã cáo già. Người ta nói về Carlo Gambino như một kiện tướng trong việc tung ra những đòn thế chết người, có khả năng nhìn thấy nước cờ trước đối thủ, có thể vượt qua đối thủ mà vẫn khiến kẻ thù phải tâm phục khẩu phục. Đặc điểm này rất trùng khớp với nhân vật Bố già, một người đàn ông thâm trầm, sâu sắc, luôn cân nhắc kĩ lưỡng khi tung ra những đòn quyết định trước đối thủ của mình và khiến cho chúng phải tim đập chân run để chấp nhận chung cục.

Dù thiên hạ tung ra rất nhiều đồn đoán về nguyên mẫu của nhân vật tiểu thuyết "Bố già" nhưng bản thân tác giả đều phủ nhận. Mario Puzo nói rằng ông chưa bao giờ tiếp cận với một tay gangster bằng xương bằng thịt, rằng Bố già là một nhân vật do nhà văn "bịa" ra mà thôi. Không dưới một lần, Puzo đã khẳng định nguyên mẫu cho nhân vật Bố già chẳng phải ai xa lạ mà chính là… mẹ ông - một phụ nữ Italia nhập cư phải làm mọi thứ để có thể nuôi sống con cái và giữ cho gia đình hòa thuận. Lời đề tựa cho quyển “The Fortunate Pilgrim” (Người hành hương may mắn) trong lần tái bản năm 1996, Puzo viết: “Vì mỗi khi nhân vật Bố già mở miệng, tôi lại nghe thấy giọng của mẹ mình trong đó. Tôi như nghe được sự khôn ngoan, rắn rỏi và tình yêu vô bờ dành cho gia đình lẫn cuộc sống. Đúng vậy, sự dũng cảm của Don Vito và sự trung thành với gia đình đích thị là sao y bản chính của mẹ tôi. Thông qua các nhân vật trong "Bố già", tôi đã nghe thấy giọng của các anh chị mình, với sự khoan dung rất trần thế. Và bây giờ tôi nhận ra, không có Santa Lucia (nhân vật nữ trong Người hành hương may mắn) tôi đã không thể viết nổi "Bố già".

Lời khẳng định của tác giả có thể làm nhiều người bất ngờ khi nguyên mẫu của một ông trùm mafia khét tiếng lại là một người phụ nữ. Nhưng chỉ khi đọc tác phẩm này, độc giả mới hiểu Puzo đã gửi gắm biết bao tình cảm của mình dành cho người mẹ thông qua nhân vật Don Vito. Bố già là một ông trùm đặc biệt không chỉ bởi sự lãng mạn hiếm hoi giữa không khí căng thẳng đến ghê rợn của xã hội đen nước Mỹ, mang những đức tính đáng quý như sự trung thực và công bằng, sự nghĩa hiệp và dũng cảm… mà còn ghi điểm với người đọc nhờ tinh thần trọng nghĩa, trọng tình, coi gia đình là tất cả.

Tuy nhiên tác phẩm văn học này không được đánh giá cao và người ta không quan tâm Mario Puzo là ai. Chỉ đến năm 1969, sự xuất hiện của phim điện ảnh "Bố già" mới giúp Puzo trở thành một nhà văn nổi tiếng khắp thế giới.

Nguyên mẫu Frank Costello và nhân vật Vito Corleone do Marlon Brando thủ vai.

Frank Costello có phải là nguyên mẫu của "Bố già"?

Gần đây, trang mạng kulturologia.ru cho biết: Frank Costello mới đích thực là nguyên mẫu của nhân vật do Marlon Brando thủ vai. Đấy là một trong những mafiosi nổi tiếng nhất của Mỹ, đã thành lập một doanh nghiệp cờ bạc tại đây và là nguồn gốc hình thành các truyền thống tội phạm của thời đại chúng ta. Trùm xã hội đen có tầm ảnh hưởng nhờ khả năng đàm phán, nên được sự ủng hộ đặc biệt của các chính trị gia Mỹ và sau này trở thành nguyên mẫu của huyền thoại Vito Corleone trong “Bố già”. Hắn ta bắt đầu như thế nào, sống như thế nào và "Tể tướng của thế giới ngầm" kết thúc cuộc đời của hắn như thế nào?

Mafia tương lai Frank Costello (tên thật là Francesco Castilla) sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở phía Nam Italy. Cuộc sống ở đó vào thời điểm ấy không hề dễ dàng nên nhiều cư dân địa phương đã ra nước ngoài để tìm việc làm. Cha của Frank cũng vậy, ông đưa gia đình chuyển đến New York và mở một cửa hàng tạp hóa, vì vậy, cậu bé Francesco bốn tuổi đã đến nước Mỹ. Cậu lớn lên như một kẻ bắt nạt, theo gương anh trai Edward của mình. Chính anh ta là người đã giới thiệu Francesco với tội phạm. Năm 13 tuổi, cậu tham gia một nhóm trẻ vị thành niên và chọn cái tên Frank. Từng nhiều lần bị truy tố, rồi bị kết án vì tội tàng trữ trái phép vũ khí, sau khi ra tù, Frank Costello quyết định không làm những vụ lặt vặt mà chuyển sang "hành động" lớn hơn, thề sẽ mang theo và sử dụng súng.

Khi đã trở thành một gã gangster, Frank Costello gặp Charlie Lucky (Luciano), người có tham vọng và thông minh nổi tiếng trong thế giới ngầm. Cả hai băng đảng xã hội đen nhanh chóng trở thành bạn bè trên cơ sở phạm tội, chuyên buôn bán các vụ cướp bóc, cờ bạc và đấu giá.

Luciano không bao giờ bỏ qua bất kỳ khoản thu nhập nào, kể cả buôn bán ma túy. Nhưng Costello không dính vào ma túy. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng nghiện cờ bạc và bắt đầu tích cực phát triển ngạch kinh doanh này ở Mỹ. Các sòng bạc và trò rút thăm trúng thưởng bắt đầu mở ra khắp nơi.

Với sự ra đời của lệnh cấm ở Mỹ, buôn lậu bắt đầu bùng nổ. Công việc kinh doanh có lãi này đã mang lại cho bọn cướp rất nhiều tiền. Việc phân phối lại quyền lực giữa các mafia bắt đầu. Costello và đối tác của mình đã tham gia mafia Sicilia và thực hiện nhiều hoạt động thành công với đồ uống có cồn, tổ chức một mạng lưới sản xuất, cũng như vận chuyển và phân phối rộng lớn.

"Thủ tướng" tội phạm Mỹ

Vẻ ngoài gọn gàng và tinh tế của Frank Costello không gây ấn tượng về một tên cướp thâm căn cố đế. Ngoài ra, hắn có một khả năng tuyệt vời để đàm phán và giải quyết mọi vấn đề. Mafia nhanh chóng phát triển mối quan hệ với chính quyền, các chính trị gia cấp cao, quan chức, thẩm phán và cảnh sát. Không phải là người ủng hộ các phương pháp cấp tiến, Costello bảo vệ lợi ích của gia tộc mình với sự giúp đỡ của những chỗ tin cậy hợp lý. Nhờ khả năng đàm phán, Costello được mệnh danh là "Thủ tướng tội phạm".

Trong cuộc đấu tranh giữa các gia tộc mafia Sicilia và Irland, kinh doanh bắt đầu gặp vấn đề, do đó, Costello và Luciano quyết định ra tay, đầu tiên là loại bỏ một tên trùm, sau đó là thủ lĩnh của người Ireland. Thế là mafia Sicily do Luciano lãnh đạo, còn Costello thì tiếp tục phát triển công việc kinh doanh cờ bạc, bắt đầu thu được lợi nhuận khổng lồ. Ngay sau đó Luciano bị bắt vì tội tổ chức mại dâm. Nhân dịp này, Costello lên đứng đầu mafia, tự khẳng định mình là một nhà lãnh đạo có năng lực và hiệu quả.

Trong vài năm liên tiếp, Frank Costello bị đưa ra trước công lý vì đã gây tội ác. Với lời khai trước tòa, hắn đã làm dấy lên cơn thịnh nộ của giới mafia, do đó trở thành mục tiêu của một vụ ám sát có tổ chức. Costello đã trốn thoát một cách thần kỳ. Kẻ lái xe ngang qua Costello hét lên rằng viên đạn đang nhằm vào hắn. Chỉ một tích tắc sau tiếng hét, tên mafia đã tránh được viên đạn bắn thẳng vào đầu một cách thần kỳ. Sự cố này đã khiến Costello suy nghĩ lại về cuộc đời mình và hiểu rằng đã đến lúc mình cần được nghỉ ngơi. Hắn không đi theo con đường trả thù mà làm hòa với kẻ tổ chức vụ ám sát Vito Genovese, giao cho người kia quyền lãnh đạo băng đảng, còn bản thân mình thì rút lui khỏi các vấn đề hình sự. Công việc kinh doanh cờ bạc mang lại một khoản thu nhập đáng kể nên phần còn lại của cuộc đời Costello sống trong một dinh thự sang trọng. Costello kết thúc cuộc đời mình do một cơn đau tim.

Frank Costello trở thành nguyên mẫu của Vito Corleone trong bộ phim nổi tiếng "Bố già". Đồng thời, nam diễn viên Marlon Brando đã áp dụng hoàn toàn hành vi và giọng nói của hắn để tạo nên hình ảnh của nhân vật chính trong phim. Don Corleone, giống như Costello, không buôn bán ma túy, thích kinh doanh cờ bạc và cũng có năng khiếu thuyết phục, sử dụng để củng cố quyền lực của mình.

