Ác liệt chiến sự Nga-Ukraine, đường đàm phán thêm chông gai

Anh, Phần Lan cho phép Ukraine sử dụng vũ khí nước này tấn công Nga Tờ Independent ngày 14-8 đưa tin Bộ Quốc phòng Anh ra tín hiệu rằng lực lượng Ukraine được tự do sử dụng các loại vũ khí do Anh cung cấp để tiến vào lãnh thổ Nga. “Không có thay đổi nào trong chính sách của chính phủ Anh. Theo Điều 51 của Hiến chương LHQ, Ukraine có quyền tự vệ rõ ràng trước các cuộc tấn công bất hợp pháp của Nga, điều đó không loại trừ các hoạt động bên trong nước Nga” - Independent dẫn lời một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Anh. Trước đó, ngày 13-8, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb nói rằng Ukraine có mọi quyền tự vệ và có thể sử dụng vũ khí do Phần Lan cung cấp tấn công lãnh thổ Nga, tờ yle của Phần Lan đưa tin. “Chúng tôi không thấy lý do gì để hạn chế hoạt động của Ukraine. Chúng tôi không có bất kỳ hạn chế nào về loại vũ khí nào và cách Ukraine có thể sử dụng chúng. Điểm khởi đầu cho mọi thứ là Ukraine có toàn quyền tự vệ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế” - ông Stubb nói. Nga chưa bình luận thông tin trên nhưng giới quan sát cho rằng các diễn biến này sẽ làm leo thang căng thẳng giữa Moscow với phương Tây.