Thị trường chứng khoán biến động: Nhiều người lãi lớn và những "chiến lược" bất ngờ

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua 1 tuần giao dịch đầy biến động với biên độ dao động lớn, rung lắc trong các phiên. Cụ thể, sau khi hồi phục nhẹ 0,4% vào tuần trước đó với thanh khoản đi ngang, chỉ số VN-Index bắt đầu tuần mới (phiên 20/2) bằng một phiên tăng điểm mạnh lên mức 1.086,7 điểm, tăng 2,6% so với phiên trước đó (phiên 17/2). Nhưng nỗ lực phục hồi trong phiên đầu tuần đã bị xóa bỏ bởi áp lực bán liên tục xuất hiện và gia tăng mạnh trong các phiên còn lại khiến VN-Index lùi về dưới vùng điểm 1.040.

Tuần 20-24/02/2023 là một tuần giao dịch bi quan của thị trường chứng khoán khi hai chỉ số thị trường đều đồng loạt giảm. VN-Index giảm 1,86% so với tuần trước, chính thức thủng mốc 1,050 điểm và kết thúc tuần ở 1.039.56 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm 1,25%, còn 207.32 điểm.

Thanh khoản thị trường tuần qua tăng mạnh, với giá trị giao dịch bình quân 3 sàn tăng 29,2% lên mức 12.919 tỷ đồng/phiên. Đà giảm của thị trường một phần đến từ khối ngoại khi khối này bán ròng 1.421 tỷ đồng trên sàn HOSE, tăng 201,2% so với tuần trước. Khối ngoại chỉ mua ròng trên sàn HNX-Index và UPCOM-Index với giá trị thấp, lần lượt đạt 125 tỷ, tương ứng tăng 98,4% so với tuần trước và gần 7 tỷ đồng, giảm 58,3% so với tuần trước.