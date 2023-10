Ý tưởng trang phục Halloween dựa trên cung hoàng đạo của bạn

Từ Bạch Dương bốc lửa đến Cự Giải nhạy cảm, mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu những đặc điểm riêng thể hiện tính cách của mình. Tại đây, hãy xem ý tưởng trang phục nào là hoàn hảo cho cung hoàng đạo của bạn.

Bảo Bình: Trang phục thập niên 70

Bảo Bình là những cá nhân có tinh thần tự do, cầu tiến và sáng tạo, luôn vì hòa bình và trò chuyện trong các cuộc thảo luận sâu sắc, mang tính trí tuệ với người khác. Nếu đây là cung hoàng đạo của bạn, trang phục lý tưởng của bạn năm nay sẽ dựa trên một người độc lập và hòa hợp với thế giới, đặc biệt là nhân vật trong Daisy Jones & the Six. Đây cũng sẽ là sự lựa chọn trang phục nhóm tuyệt vời, không cần gì ngoài những bộ quần áo lấy cảm hứng từ thập niên 70.

Song Ngư: Nàng tiên cá

Mặc dù họ thường nhạy cảm về mặt cảm xúc và quá tin tưởng nhưng Song Ngư lại quan tâm sâu sắc đến những người xung quanh. Là một cung hệ thủy, Song Ngư rất hòa hợp với đại dương, vì vậy hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo ra bộ trang phục nàng tiên cá đầy mê hoặc trong năm nay, lấy cảm hứng từ Nàng tiên cá bản live-action.

Bạch Dương: Maddy từ Euphoria

Ngọt ngào có chọn lọc nhưng chắc chắn là bốc lửa và đầy tham vọng, Maddy của Euphoria (do Alexa Demie thủ vai) là một bộ trang phục Halloween hoàn hảo dành cho Bạch Dương. Mặc dù thường mặc trang phục bó sát nhưng cô ấy ẩn chứa sự mềm mại, tạo thêm vẻ huyền bí cho tính cách thực sự của mình. Để có kiểu dáng này, hãy tìm một chiếc váy đen có đường cắt ở hai bên và búi tóc cao, và bạn sẽ có một Halloween năm nay thật ấn tượng.

Kim Ngưu: Cher

Bản thân một Kim Ngưu, người ăn mặc đẹp trong dịp Halloween này hơn là một người có ý chí mạnh mẽ và thích mặc những bộ quần áo xa hoa như Cher. Bạn chắc chắn sẽ trở thành một trong những người mặc đẹp nhất đêm nay, vì nữ ca sĩ thích những bộ trang phục tạo ấn tượng như váy ngắn đính sequin hoặc họa tiết cầu kỳ của thập niên 70.

Song Tử: Wednesday Addams

Song Tử, tuy luôn sẵn sàng vui đùa nhưng cũng có thể nhanh chóng thu hút bạn, trở nên nghiêm túc và chu đáo hơn. Ai có thể truyền tải tính cách kép này tốt hơn Wednesday Addams? Lấy một trang từ phiên bản Wednesday của Jenna Ortega với áo sơ mi ca rô đen trắng và áo khoác đại học để có phong cách giản dị hơn về nhân vật mang tính biểu tượng.

Cự Giải: Barbie

Cự Giải là những người rất nhạy cảm và quan tâm, đặt người khác lên trên mình và có xu hướng nhìn thế giới qua lăng kính màu hoa hồng. Đối với Halloween, Barbie là một lựa chọn tuyệt vời, một con búp bê có ý nghĩa nữ quyền, dành toàn bộ sức mạnh cho phụ nữ.

Sư Tử: Elton John

Là những nhà lãnh đạo bẩm sinh, tự tin và thường kịch tính, Sư Tử thích được chú ý. Có rất nhiều nghệ sĩ biểu diễn đã biết cách tạo nên dấu ấn, trong đó có Elton John với trang phục lập dị và tính cách sôi nổi.

Xử Nữ: Beyoncé

Còn người nổi tiếng nào để Xử Nữ hóa thân vào dịp Halloween này tốt hơn chính nữ hoàng Xử Nữ, Beyoncé? Xử Nữ có xu hướng là những cá nhân thực tế và duyên dáng.

Thiên Bình: Kim Kardashian

Đam mê, thân thiện, đôi khi lả lơi và thường tìm kiếm bạn đồng hành, Thiên Bình rất gần gũi với hình tượng Kim Kardashian. Với nhiều nguồn cảm hứng về trang phục, bạn có thể dễ dàng bắt chước phong cách thời trang của Kardashian, dù đó là những khoảnh khắc ở Met Gala hay phong cách đường phố thoải mái. Gần đây, cô ấy đang thiên về những bộ đồ bó sát da, áo crop top hở lưng và quần legging.

Bò Cạp: Ma cà rồng

Bọ Cạp nổi tiếng là những người đầy nhiệt huyết và tháo vát nhưng cũng có thể trở nên ghen tị, hoặc thậm chí bạo lực. Ma cà rồng là một ý tưởng trang phục hoàn hảo có thể được thực hiện theo nhiều hướng. Bộ quần áo ma cà rồng “Mornings Suck” của Zoë Kravitz là một cách giải thích về trang phục Halloween cổ điển mà bạn có thể lấy làm nguồn cảm hứng.

Nhân Mã: Billie Eilish

Nhân Mã là những người có tính tò mò sâu sắc, yêu thích sự tự do và độc lập của mình. Hãy chọn một người nào đó để truyền tải thông điệp Halloween nổi tiếng là người nói lên suy nghĩ của họ, chẳng hạn như Billie Eilish (cô gái này cũng là một Nhân Mã).

Ma Kết: Stevie Nicks

Ma Kết là những cá nhân độc lập nhưng cũng có thể bảo thủ hơn. Mặc dù phong cách phóng túng mang lại cảm giác phóng khoáng nhưng đôi khi huyền thoại Stevie Nicks lại khá khiêm tốn. Phong cách của cô ấy là sự kết hợp hoàn hảo cho một người bình thường nhưng cũng mạnh mẽ và đầy nghị lực.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]