Xinh đẹp nhất nhì K-Pop nhưng Tzuyu thường xuyên bị "dìm dáng" vì chọn nhầm váy áo

Chủ Nhật, ngày 13/06/2021 09:39 AM (GMT+7)

Lần xuất hiện gần nhất của Tzuyu đã chứng tỏ dáng chuẩn, cao ráo đến mấy mà chọn trang phục không hợp thì vẫn bị "dìm hàng" như thường.

Nhân dịp TWICE phát hành album mới, nhóm TWICE đã có buổi ghi hình phỏng vấn với tạp chí WIRED. Tzuyu ngồi ngay hàng đầu, sát máy quay nên nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của netizen và một lần nữa, stylist của TWICE lại làm mọi người thất vọng.

Tzuyu là nữ idol vừa có nhan sắc vừa có vóc dáng, cao nhất nhóm TWICE với chiều cao 1m72. Thế nhưng stylist lại đưa cô một thiết kế vô cùng cồng kềnh, nhiều đường xếp nếp đầy rối mắt.

Ngay từ chiếc váy mẫu đã bị netizen cho là không tôn dáng và quả thực khi Tzuyu mặc lên, nhìn cô lọt thỏm trong bộ váy. Chưa kể màu sắc lẫn họa tiết của thiết kế này đều làm em út nhóm TWICE nhìn già dặn hơn bình thường.

Trước đó, stylist của TWICE cũng từng đưa cho Tzuyu một thiết kế tương tự. Cũng là váy màu tối, kẻ caro và kiểu dáng dài rộng khiến Tzuyu không khoe được vóc dáng chuẩn chỉnh của mình.

Một lần khác, Tzuyu xuất hiện trên thảm đỏ với tạo hình giống như bà thím. Bộ váy mà Tzuyu mặc không hề tệ nhưng kiểu dáng, chất liệu lẫn màu sắc quà già dặn với cô. Thậm chí đôi giày Tzuyu đi cũng bị netizen nhận xét là chẳng hề tôn dáng nữ idol.

Stylist của BLACKPINK dường như rất thích để Tzuyu diện váy màu sẫm với kiểu dáng có phần lỗi mốt. Fan của TWICE tin rằng nếu Tzuyu mặc những thiết kế trẻ trung vừa vặn hơn với màu sắc rực rỡ thì nhìn cô chẳng hề thua kém nhiều idol đình đám khác.

