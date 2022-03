Tưởng mặc quần legging đẹp khó chê, hot girl đường phố vẫn bị mất điểm

Set đồ tập màu đen thời thượng, giúp người mặc khoe dáng tối đa nhưng để lộ nếp hằn nội y kém duyên khi nhìn từ phía sau.

Tập thể dục trên đường phố, nơi công cộng như bể bơi, công viên,... đang trở thành trào lưu hot ở Trung Quốc. Mới đây, một người đẹp trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý khi diện đồ tập, khoe khéo hình thể gợi cảm khi tham gia hoạt động đạp xe tập thể. Cô lựa chọn set đồ all black bao gồm áo thể thao chuyên dụng, quần gym và áo phông ở bên ngoài, kết hợp với phụ kiện cùng màu để tạo hiệu ứng tone sur tone.

Bộ đồ được đánh giá cao vì màu đen giúp người mặc giấu được những khuyết điểm hình thể. Không chỉ thế, chiếc quần gym tối màu còn giúp cô hạn chế được tối đa những nếp hằn kém duyên khi nhìn từ phía trước. Tuy nhiên, một điểm trừ chính là việc kết hợp nội y thiếu tinh tế, để lộ đường viền ở phía sau. Đây cũng là lỗi cơ bản mà nhiều chị em mắc phải khi diện legging hoặc quần tập có chất liệu mỏng, co giãn không hợp lý.

Trào lưu tập thể dục nơi công cộng đang nở rộ ở Trung Quốc, giúp cho doanh số bán legging, quần tập tăng chóng mặt.

Không chỉ dành riêng cho phụ nữ, những thiết kế legging, quần tập cũng ngày càng đa dạng hơn về kiểu dáng và chất liệu để phù hợp với nhu cầu sử dụng của nam giới. Theo Yonhap, doanh số bán quần legging nam và nữ tại trung tâm mua sắm trực tuyến tăng vọt trong nửa đầu năm 2020, lần lượt đạt 34% và 310% từ ngày 1/1 - 15/6/2020 so với cùng kỳ năm ngoái. Ví dụ như, doanh số bán legging tại Gmarket tăng142% (nam) và 191% (nữ).

“Người tiêu dùng tăng cường sắm quần legging phục vụ cho các chuyến đi leo núi và cắm trại khi chính phủ khuyến nghị bớt giãn cách xã hội trong đại dịch COVID-19”, đại diện phát ngôn của tập đoàn eBay lý giải về sự tăng trưởng đột ngột này.

Ngoài ra, theo Viện nghiên cứu công nghiệp thời trang dự báo, xu hướng này sẽ tiếp tục thịnh hành trong những năm tới đây. “Legging không bao giờ lỗi mốt vì chúng cho phép dễ dàng di chuyển, phù hợp với lối sống và các hoạt động hàng ngày đa dạng của mọi người”, một nhà nghiên cứu tại Viện cho biết thêm.

Không chỉ mặc để tập luyện, quần gym còn được các chị em ưu ái diện đi leo núi, cắm trại khi hết giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19.

Do legging có thiết kế bó sát cơ thể nên dễ để lộ vùng nhạy cảm. Chính vì thế, kết hợp chúng với mẫu áo oversize luôn là sự lựa chọn an toàn dành cho các cô gái. Ngoài ra, khi mặc legging với áo bra thể thao hoặc áo croptop ngắn, bên cạnh việc sử dụng quần lót không đường may thì một bí quyết khác là tuyệt đối tránh kéo cao đáy quần khi mặc và nên lựa chọn quần có chất liệu dày dặn, độ co giãn vừa phải.

Dùng quần lót không đường may thường được một số người đẹp áp dụng khi diện quần gym, legging.

