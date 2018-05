Tiết lộ lý do Á quân Next Top đầu tiên Tuyết Lan "mất tích"

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 16:25 PM (GMT+7)

Á quân Vietnam’s Next Top Model 2010: "Có thể bạn gặp Tuyết Lan bây giờ và Tuyết Lan của 6, 7 năm trước đã khác đi rất, rất nhiều."

Tuyết Lan hiện tại có cuộc sống an nhiên và vô cùng xinh đẹp

- Xin chào bạn, đã lâu rồi cái tên Tuyết Lan thật sự im ắng trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước, bạn có thể chia sẻ cuộc sống của bạn hiện tại được không?

- Hiện tại tôi đang định cư ở Mỹ cũng đã hơn 5 năm rồi, vẫn thường xuyên đi về Việt Nam thăm gia đình và bạn bè. Cuộc sống của tôi mỗi ngày bây giờ đều rất vui vẻ, tôi trân trọng mọi thứ và vui với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, như nhìn thấy ánh nắng mặt trời sau 1 mùa đông tuyết trắng kéo dài, hay thức dậy sớm dắt cún yêu đi dạo hoặc thưởng thức 1 ly trà vào buổi sáng ...

- Cuộc sống của Tuyết Lan hiện tại có vẻ trái ngược với những bận rộn, xô bồ trước kia. Phải chăng bạn đã lựa chọn rời xa showbiz?

- Đúng vậy, cuộc đời mỗi người phải trải qua rất nhiều giai đoạn sống khác nhau, mà qua mỗi giai đoạn thì có rất nhiều thứ khiến suy nghĩ thay đổi. Có thể bạn gặp Tuyết Lan bây giờ và Tuyết Lan của 6, 7 năm trước đã khác đi rất, rất nhiều.

- Khi mới rời Việt Nam sang Mỹ, Tuyết Lan từng gây ấn tượng mạnh với giới mộ điệu với các hoạt động thời trang tại thị trường quốc tế. Giờ thì sao?

- Khi rời Việt Nam sang miền đất hứa, tôi từng hoạt động rất nỗ lực và cũng nhận được nhiều thành công. Tôi được diễn ở các show thời trang của các nhà thiết kế nổi tiếng tại Tuần lễ Thời trang New York và trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí Pulp cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới. Sau khi hợp đồng 3 năm với Công ty người mẫu Wilhelmina New York kết thúc, họ có ngỏ ý muốn ký thêm nhưng tôi đã chọn một hướng đi khác. Thời điểm đó tôi chỉ muốn được tự do, tự tại, muốn đi đây đó, đến nơi nào yên tĩnh, ngắm mây trời và cho mình thời gian để trả lời bản thân thực sự cần gì và muốn tương lai như thế nào. Và đến bây giờ tôi đã tìm được.

Tuyết Lan từng là cái tên được nhiều nhà thiết kế, tạp chí ráo riết tìm kiếm

- Quan niệm về hạnh phúc của Tuyết Lan bây giờ là như thế nào, khi đã hoàn toàn rời xa thế giới nổi tiếng?

- Ngày tuổi mới 19, 20, tôi đạt được vinh quang trong nghề người mẫu và được nhiều người biết đến. Lúc đó, tôi chỉ biết lao vào công việc, “cuồng” việc vô cùng, chỉ biết mỗi ngày đi làm và mong muốn hoàn thiện bản thân. Tôi tự hứa nhất định phải thành công và kiếm thật nhiều tiền. Chính vòng xoáy đó, thôi thúc tôi tiến xa hơn và tôi qua thẳng New York để thực hiện hóa giấc mơ của mình. Nhưng khi sang vùng đất xa lạ, một thân một mình giữa nước Mỹ mênh mông không một người thân. Ngày nọ, tôi lạc lõng giữa dòng người qua lại, tôi giật mình tự hỏi liệu bản thân có đang hạnh phúc với những thứ tôi đang có suốt thời gian vừa qua không?

- Và câu trả lời mà bạn nhận được là gì?

- Lúc đó, tôi hoàn toàn không có câu trả lời cho đến khi tôi quyết định rời xa thành phố New York phồn hoa để khám phá những vùng quê yên bình của nước Mỹ, tôi lên rừng xuống biển, đến các vùng đất mới lạ. Tôi muốn yêu thương bản thân mình nhiều hơn, muốn lắng nghe bản thân mình rõ hơn. Tôi bất ngờ tìm được câu trả lời, tìm được ý nghĩa của cuộc sống qua những điều giản dị và hoàn toàn trái ngược với trước đây.

Cô tìm được niềm vui từ những thứ bình dị, thay vì sự xô bồ của showbiz

- Nếu như vậy phải chăng bạn định hoàn toàn từ bỏ nghiệp người mẫu?

- Thật ra tôi chưa bao giờ nói là mình đã rút lui hoàn toàn hoặc rời xa công việc người mẫu cả mà hôm nay tôi chỉ tạm dừng thôi. Mấy năm nay tôi không còn đi diễn thời trang mà chỉ tập trung vào những điều tôi vừa chia sẻ trên. Có thể ngày mai bạn lại thấy tôi trên sàn diễn cũng nên. Cuộc sống luôn là chuỗi bí ẩn không ai có thể biết trước .

- Nếu không đi diễn, thì nhiều người đang tò mò không biết hiện tại Tuyết Lan đang làm gì nhỉ?

- Tôi có đang học một khóa về kinh doanh ở New York, bên cạnh việc học tập thì quỹ thời gian còn lại tôi dành để đi du lịch khám phá các tiểu bang của nước Mỹ. Hy vọng có đủ thời gian để đi hết.

Sau gần 5 năm sống tại Mỹ, Tuyết Lan quyết định chọn nơi này để định cư. Ngoài việc học, thời gian rảnh cô tranh thủ đi du lịch và khám phá.

- Chi phí du học là một vấn đề không hề đơn giản, nhất là một nơi đắt đỏ như nước Mỹ. Số tiền đó là bạn được hỗ trợ từ gia đình hay có sự viện trợ nào khác?

- Trong suốt nhiều năm làm việc thì tôi cũng dành được một số tiền đủ để mình tự lập, lo cho cuộc sống ở đây. Với cả tôi thuộc tuýp người không thích dựa dẫm vào người khác, tôi thừa khả năng độc lập và tự chủ mọi quyết định cho đời mình.

- Công khai tình yêu với bạn trai Việt Kiều cũng được một thời gian khá lâu, bạn có thể chia sẻ đôi điều về mối quan hệ này?

- Vì đây là chuyện cá nhân nên tôi xin phép được giữ bí mật cho riêng mình. Lúc nào có gì mới tôi sẽ chia vui với mọi người.

Tuyết Lan xinh đẹp, nữ tính trên phố Mỹ