Thời trang đời thường ấn tượng mang phong cách của "thành phố không ngủ"

Một ngày mới bắt đầu với Helmut Lang khi Peter Do trình làng bộ sưu tập đầu tay của mình với vai trò giám đốc sáng tạo cho mùa SS24 vào tháng 9 vừa qua. Mong muốn duy trì tính thẩm mỹ tối giản của Lang, Peter Do đã kết hợp các giá trị cốt lõi của nó với niềm đam mê tạo ra những tác phẩm chính xác, tinh tế và linh hoạt, vừa mạnh mẽ vừa hấp dẫn. Bây giờ Peter Do đã trở lại với bộ sưu tập thứ hai cho thương hiệu cho mùa Pre-Fall 2024. Với nó, Peter Do mở rộng thẩm mỹ của Lang theo cách phù hợp với cuộc sống hàng ngày ở thành phố.

Với bộ sưu tập mới nhất trước mùa giải, Peter Do và nhóm của anh ấy đã có thể tập trung hoàn toàn vào bản chất của tủ quần áo. Với kịch tính của một buổi trình diễn thời trang diễn ra, vẫn còn một cá tính sâu sắc hơn về cách mọi người có thể mặc những bộ quần áo mới từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn ở nhiều nơi khác nhau. Lần này, sự hồi sinh liên tục của thương hiệu Lang của Peter Do cho thấy trọng tâm chính là thiết kế may đo, từ áo blazer cắt ngắn và bộ vest màu kem mang lại cảm giác thoải mái cho đến áo khoác ngoài sang trọng.

Nhịp điệu tinh tế của bộ sưu tập còn được nâng cao hơn nữa với trang phục dệt kim hàng ngày được bổ sung bằng phần đính kèm ở vai riêng biệt, khóa kéo kết hợp giữa phong cách kỹ thuật và cổ điển, quần cạp cao và quần len cổ điển. Một bộ sưu tập nổi bật khác là dòng sản phẩm vải denim thô kết hợp phong cách Lang lưu trữ với cảm giác hiện đại - được trang trí bằng các vết sơn, túi có nắp và kiểu giặt cổ điển. Với bộ sưu tập thứ hai của thương hiệu này, rõ ràng Peter Do đang tập trung vào việc đưa phong cách tối giản, dễ mặc của Lang vào thời hiện đại với vẻ thanh lịch không thể chối cãi.

