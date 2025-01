Tại sao nhiều người mặc nội y màu đỏ vào đêm giao thừa? Không chỉ để quyến rũ mà còn "xin vía" tình duyên

Năm cũ sắp trôi qua, năm mới đang đến, thời khắc giao thừa thường được coi là giây phút quan trọng nhất. Nhiều người cho rằng vào giây phút chuyển giao năm cũ, năm mới này, nếu chúng ta làm những điều tốt đẹp có thể sẽ mang lại may mắn cho cả năm.

Có một phong tục đã có từ hàng trăm năm nay ở nhiều quốc gia trên khắp thế giới đó là mặc đồ nội y màu đỏ vào đêm giao thừa. Nhiều người cho rằng điều này sẽ mang lại tình yêu, may mắn và khả năng sinh sản trong năm mới.

Mặc nội y màu đỏ vào đêm Giao thừa được xem là mang lại may mắn.

Tại sao nên mặc nội y màu đỏ vào đêm giao thừa?

Các quốc gia có truyền thống mặc đồ nội y màu đỏ vào đêm giao thừa gồm có Italy, Pháp và Tây Ban Nha. Phong tục này cũng đã tồn tại ở Đức từ nhiều năm nay và ngày càng trở nên phổ biến. Một số người tin rằng sự mê tín này bắt nguồn từ Trung Quốc, nơi màu đỏ được coi là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Một giả thuyết khác cho rằng nó có nguồn gốc từ Đế chế La Mã dưới thời Hoàng đế Augustus.

Trong thời hiện đại, màu đỏ tượng trưng cho hạnh phúc, thành công, tình yêu và sức khỏe. Nó cũng được coi là màu sắc may mắn, mang theo sức mạnh của lửa và năng lượng rực cháy. Bởi vậy, nhiều người quan niệm khi bạn bắt đầu năm mới trong bộ đồ nội y màu đỏ, bạn có thể nhận được năng lượng từ nó.

Mặc nội y màu đỏ vào đêm giao thừa không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn có giá trị từ góc độ tâm lý. Theo nhiều quan niệm, việc này không chỉ là một nghi lễ mà còn là một lời nhắc nhở về sự tự tin và thoải mái với bản thân. Khi chúng ta cảm thấy tốt về chính mình, chúng ta cũng dễ dàng thu hút những điều tích cực xung quanh, từ thành công trong công việc đến hạnh phúc trong tình yêu và sức mạnh vượt qua thử thách. Hơn nữa, nhiều người tin rằng mặc nội y màu đỏ trong đêm giao thừa có thể giúp xua đuổi năng lượng tiêu cực và mang lại cảm giác quyến rũ hơn cho bản thân.

Theo phong thủy, màu đỏ liên quan đến sự may mắn, ngọn lửa và năng lượng bùng nổ.

Có thể mặc nội y khác ngoài màu đỏ không?

Ngoài màu đỏ, bạn cũng có thể chọn nội y thuộc các gam màu khác để mặc không chỉ trong đêm giao thừa mà cho cả các ngày Tết cũng có thể mang lại may mắn. Yumiri Naomi, một chuyên gia phong thủy nổi tiếng người Nhật trong việc cải thiện vận may cũng hướng dẫn phái đẹp một số màu sắc đồ lót khác có thể giúp tăng cường vận may, đồng thời cung cấp cho các bạn những mẹo cải thiện vận may trong tình yêu, công việc, tiền tài, gia đình và sức khỏe.

Màu hồng

Màu hồng tượng trưng cho sự dịu dàng, lãng mạn và tình yêu, đồng thời có thể khiến bạn toát lên vẻ nữ tính quyến rũ. So với màu hồng rực rỡ, tông màu hồng dịu nhẹ phù hợp hơn, tạo nên bầu không khí nhẹ nhàng và ngọt ngào. Nếu bạn thêm một số chi tiết nữ tính như họa tiết hoa hay nơ sẽ khiến tổng thể trông nữ tính hơn và vận may tình duyên của bạn cũng sẽ được cải thiện.

Màu xanh nước biển, xanh lam

Màu xanh tượng trưng cho sự bình tĩnh, có thể giúp bạn thư giãn và cải thiện khả năng tập trung, nâng cao năng lực bản thân và cho phép bạn cống hiến hết mình cho công việc. Đặc biệt khi làm việc chăm chỉ vì mục tiêu nghề nghiệp, màu xanh lam là màu lý tưởng nhất. Nếu bộ đồ lót được trang trí bằng ren thêu bạc hoặc ngọc trai sẽ tăng thêm cảm giác tinh tế và tôn lên khí chất tổng thể, giúp bạn tiến thêm những bước xa hơn trong sự nghiệp và đạt được thành công lớn hơn.

Màu vàng, màu kem

Màu vàng tượng trưng cho sự giàu có và phong phú, có thể làm cho tâm trạng của bạn tươi sáng và tích cực hơn, đồng thời truyền năng lượng tích cực vào cuộc sống của bạn. Nếu bạn muốn cải thiện sự giàu có của mình, bạn có thể chọn một số đồ nội y có chi tiết thêu, chất liệu sang trọng, những thứ có thể thu hút năng lượng của tiền bạc và khiến bạn trở nên hấp dẫn hơn. Nó cũng có thể nâng cao sự giàu có và mang lại vận may cho bạn vào năm 2025.

Màu xanh lá cây

Màu xanh lá cây có tác dụng chữa bệnh, có thể mang lại sự bình yên, tĩnh lặng. Nó không chỉ có thể giúp bạn thư giãn tâm trạng mà còn cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân, cho dù đó là giữa các cặp vợ chồng, cha mẹ và con cái hay gia đình, nó có thể trở nên hòa hợp hơn. Nếu có những họa tiết cây hoặc lá như cỏ bốn lá trên đồ lót, hoặc thiết kế ren có những yếu tố này, hiệu ứng sẽ còn lớn hơn, khiến mối quan hệ giữa các cá nhân của bạn trở nên suôn sẻ hơn.

Màu trắng

Màu trắng là màu có khả năng thanh lọc mọi loại năng lượng tiêu cực, giúp xua tan những điều xấu, giữ cho cơ thể và tâm trí bạn trong sạch. Nó không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn có thể giúp phá vỡ phản ứng dây chuyền tiêu cực, đặc biệt đối với những người muốn bắt đầu một chương mới hoặc sắp xếp lại bản thân. Nếu bạn chọn những chất liệu tự nhiên như cotton hay lụa, nó không chỉ thân thiện với làn da và dễ chịu hơn mà còn mang lại cảm giác thư thái, vui vẻ.

Nhưng hãy nhớ rằng, không có màu nào mạnh mẽ bằng màu đỏ. Và có một nhược điểm trong truyền thống mặc nội y đỏ đêm giao thừa đó là bạn không nên tự mình mua mà nên nhận một bộ đồ lót màu đỏ làm quà và mặc nó vào đêm giao thừa để phát huy tác dụng.