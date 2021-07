Song Hye Kyo tung ảnh thời trang mới, nhìn cứ ngỡ cao đến 1m70

Chủ Nhật, ngày 04/07/2021 12:30 PM (GMT+7)

“Đại minh tinh” châu Á Song Hye Kyo mới tung bộ ảnh thời trang mới cô chụp cho thương hiệu MICHAA. Nữ diễn viên chọn trang phục đơn giản, đơn sắc với hiệu quả hình ảnh vô cùng bất ngờ. Mặc dù cô chỉ cao 1m60 nhưng nhìn cứ ngỡ cao đến 1m70.

Mặc dù sắp bước vào độ tuổi tứ tuần, Song Hye Kyo vẫn là cái tên được rất nhiều nhãn hàng săn đón, cho dù trong 2 năm vừa qua, cô gần như không có tác phẩm điện ảnh nào.

Bên cạnh việc làm đại sứ thương hiệu toàn cầu cho các thương hiệu xa xỉ như Fendi và Chaumet, Song Hye Kyo cũng là gương mặt đại diện quen thuộc của nhãn hiệu thời trang nội địa Hàn MICHAA.

Trong bộ ảnh thời trang mới nhất chụp cho nhãn hàng này, Song Hye Kyo khoe thân hình vô cùng thon gọn, trẻ trung, thậm chí lứa diễn viên trẻ bây giờ cũng hiếm người có khí chất như cô.

Nhờ góc chụp khéo léo, cách chọn trang phục hợp lý, đi giày cao gót trên 10cm, ở một số bức ảnh, Song Hye Kyo nhìn khá cao, mặc dù chiều cao thực sự của cô chỉ khoảng 1m60.

Năm 2021 là một năm vô cùng bận rộn của Song Hye Kyo, đánh dấu sự tái xuất trên màn ảnh của nữ diễn viên. Bên cạnh dự án drama dài hơi The Glory đã được Song Hye Kyo xác nhận sẽ tham gia với vai nữ chính, Song Hye Kyo cũng nhận vai diễn trong drama I’m Breaking Up Now của đài SBS. Bộ phim dự định sẽ ra mắt vào khoảng tháng 10 năm nay, nội dung xoay quanh những drama xảy ra trong ngành công nghiệp thời trang.

