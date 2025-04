Những món đồ biểu tượng của thập niên 2000 tái xuất một cách đầy bất ngờ

Không khí hoài niệm những năm 2000 lần nữa xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris khiến những tín đồ thời trang đắm chìm trong sự lôi cuốn của quá khứ. Những món đồ biểu tượng của thập niên 2000, từng làm mưa làm gió trên các sàn diễn lừng lẫy, giờ lại tái xuất một cách đầy bất ngờ.

Từ chiếc khăn McQueen thắt lỏng lẻo quanh cổ, áo tank top Dior kết hợp với trackpant Juicy Couture, cho đến chiếc túi Paddington sờn cũ, quá khổ, vắt vẻo nơi khủy tay.

Chính sự hờ hững tự nhiên và không quá cầu kì là điều mà phong cách thời trang Y2K luôn tôn vinh. Đây là thời kỳ mà sự tự do trong cách kết hợp trang phục và tính phóng khoáng lên ngôi mạnh mẽ, khiến phong cách thời trang Y2K luôn có một vẻ đẹp thu hút khó cưỡng.

Chiếc áo ba lỗ J’Adore Dior

Chiếc áo tank top của Dior mới đây có thể được coi là phiên bản tái hiện lại chiếc áo ba lỗ J’Adore Dior huyền thoại, được sáng tạo bởi nhà thiết kế lừng danh người Anh John Galliano khi ông là Giám đốc sáng tạo đương nhiệm.

Trên sàn diễn mới đây, chiếc áo được làm mới với chi tiết thêu ren tinh xảo và hiệu ứng marble độc đáo. Song song đó, những chiếc áo J’Adore Dior phiên bản vintage từ thập niên 2000 được dịp trở thành item được săn lùng.

Túi Paddington Chloé

Chiếc túi Paddington của Chloé là một item đầy cá tính, nó từng được xem là biểu tượng của phong cách Boho và được các ngôi sao đình đám những năm 2000 lăng xê, như chị em Olsen và Kate Bosworth.

Tại show diễn Chloé vừa qua, túi Paddington đã có một màn tái xuất rực rỡ, kết hợp với xu hướng charm lông và hardwear đặc trưng của nhà mốt Chloé. Đây không phải lần đầu những item vintage trong di sản của thương hiệu được đưa trở lại sàn diễn.

Sự viral mạnh mẽ sau những khoảnh khắc tái sinh đã chứng minh các biểu tượng thời trang của quá khứ, đặc biệt là phong cách thập niên 2000 luôn được yêu mến và có giá trị trường tồn.

Khăn in hình đầu lâu McQueen

Trước thềm Oscar, nam diễn viên Timothée Chalamet đã nhiều lần diện chiếc khăn đầu lâu McQueen vintage từ thập niên 2000. Nó đã khơi dậy kí ức của các tín đồ thời trang đối với món phụ kiện Y2K này.

Có lẽ sự lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội chính là lý do khiến nhà mốt McQueen quyết định đưa chiếc khăn in đầu lâu huyền thoại của mình trở lại một cách chính thức. Chúng được thả lững lờ, phết dài trên mặt đất, như một lời tuyên ngôn thời trang mạnh mẽ, tự do và đầy lôi cuốn.