Ryan Gosling phản ứng hài hước khi mặc trùng đồ cao bồi với BTS Jimin

Một khoảnh khắc bất ngờ về khi nam diễn viên hạng A của Hollywood, Ryan Gosling đã gửi một tin nhắn video cho BTS Jimin - một cách hài hước kêu gọi việc mặc một bộ trang phục tương tự mà anh ấy đã mặc khi đóng vai Ken trong bộ phim Barbie được nhắc đến nhiều gần đây. "Xin chào Jimin, tôi là Ryan Gosling đây", anh ấy nói, "Tôi nhận thấy rằng bộ trang phục ‘Permission to Dance’ của bạn giống với trang phục Ken của tôi trong bộ phim sắp tới Barbie. Tôi phải đưa nó cho bạn - bạn mặc nó trước".

Bộ trang phục được đề cập là một chiếc áo khoác phong cách cao bồi màu đen và trắng, có thêu hoa và viền trắng, mà biểu tượng K-pop đã mặc một cách nổi tiếng trong video âm nhạc 'Permission to Dance'. Mặc dù nó không được xác nhận bởi cả hai bên, nhưng nó có vẻ là một sản phẩm của nhãn hiệu H Bar C Ranchwear ở New York. Được thành lập ở Brooklyn từ năm 1897, thương hiệu này đã cung cấp quần áo cho một số bộ phim phương Tây, quần áo của những người nổi tiếng như Gene Autry, Roy Rogers, John Wayne, Elvis Presley và John Travolta.

"Bạn chắc chắn đã mặc nó đẹp nhất và có một quy tắc bất thành văn của Ken rằng nếu bạn thích phong cách của Ken, bạn phải trao cho họ vật sở hữu quý giá nhất của mình", anh ấy nói thêm, giơ cây đàn ghi-ta acoustic màu đen có chữ 'Ken' được viết giống như logo của Metallica trong phim, "Bên cạnh đó, dù sao thì Ken cũng không thực sự chơi đàn, vì vậy nó sẽ tốt hơn nhiều trong tay bạn".

Người hâm mộ đã rất phấn khích trước video táo bạo nhưng chân thành này và suy đoán rằng Jimin sẽ hạnh phúc như thế nào khi nhận được món quà này vì anh được cho là một fan hâm mộ lớn của The Notebook (một bộ phim kinh điển có sự tham gia của Gosling).

