Rapper Hàn Quốc Lee Young-ji là đại sứ toàn cầu mới nhất của Coach

Coach giới thiệu mối quan hệ hợp tác mang tính đột phá, bổ nhiệm nghệ sĩ kiêm rapper Lee Young-ji làm đại sứ toàn cầu đầu tiên của họ tại Hàn Quốc. Lee sẽ chiếm vị trí trung tâm trong chiến dịch Thu Đông 2023 sắp tới của Coach, đánh dấu sự hợp tác lịch sử khi cô là đại sứ toàn cầu đầu tiên của Hàn Quốc cho thương hiệu.

Rèn luyện kỹ năng rap ngay từ khi còn nhỏ, Lee Young-ji đã được công nhận khi trở thành người chiến thắng trẻ nhất và đầu tiên của loạt phim truyền hình thực tế High School Rapper. Hành trình của cô tiếp tục với chiến thắng trong cuộc thi rap nổi tiếng Show Me the Money, khiến cô trở thành nữ Lee Young-ji đầu tiên có khả năng truyền tải câu chuyện cá nhân của mình thông qua âm nhạc cộng hưởng với đặc tính "Courage to Be Real" của Coach. Triết lý này, tập trung vào việc trân trọng con người đích thực của một người, phù hợp với hành trình thể hiện bản thân của Lee.

Bày tỏ sự nhiệt tình của mình, Lee Young-ji chia sẻ trong một tuyên bố: "Tôi rất vui mừng được trở thành đại sứ cho Coach, một thương hiệu mà tôi thích mặc và điều đó truyền cảm hứng cho tôi. Tôi rất nóng lòng được chia sẻ những gì chúng tôi đang làm việc cùng nhau và rất vui được tiếp tục chia sẻ câu chuyện của mình như một phần trong sự hợp tác của chúng tôi".

Giám đốc sáng tạo Stuart Vevers khen ngợi tính chân thực nguyên bản và không nao núng của Lee, điều mà cô được biết đến trong suốt sự nghiệp của mình. Cô thường xuất hiện trên truyền hình quốc gia mà không trang điểm và nổi tiếng với cách nói chuyện chân thật nhưng hài hước: "Young-ji là người truyền cảm hứng cho người khác bằng chính bản thân mình. Cô ấy phản ánh tinh thần tự tin và thể hiện bản thân mà chúng tôi đề cao ở Coach cũng như tầm nhìn của chúng tôi về một thế giới thời trang toàn diện hơn thông qua gia đình Coach".

Ngoài âm nhạc, Lee Young-ji còn xuất hiện trên chương trình trò chơi truyền hình Earth Arcade và dẫn chương trình trò chuyện trên YouTube My Alcohol Diary, trong đó rapper này phỏng vấn một số tên tuổi lớn nhất K-pop một cách thoải mái, bao gồm cả Jisoo của Blackpink, Karina của Aespa và Jin của BTS. Đáng chú ý, năm 2022 chứng kiến ​​sự khởi đầu của chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của cô và bây giờ, sự mong đợi ngày càng tăng khi cô chuẩn bị cho chuyến lưu diễn châu Á bắt đầu vào tháng 9 này.

