Phong cách đường phố Tuần lễ thời trang Tokyo FW24

Tuần lễ thời trang Tokyo là một triển lãm thương mại thời trang được tổ chức hai năm một lần tại Tokyo, Nhật Bản. Nó được tổ chức hai lần một năm với các thương hiệu sang trọng, quần áo ready to wear và thời trang streetwear giới thiệu các bộ sưu tập mùa xuân và mùa thu của họ.

Tuần lễ thời trang Tokyo được coi là tuần lễ thời trang toàn cầu "Big Five" do nó thường xuyên được đưa vào cùng với các tuần lễ "Big Four" truyền thống ở New York, Paris , Milan và London. Đặc điểm này bị tranh cãi bởi những người khác lưu ý rằng ảnh hưởng quốc tế của Tokyo tụt hậu so với các đối thủ tạo nên Big Four truyền thống. Trong những năm gần đây, việc thúc đẩy quốc tế hóa Tuần lễ thời trang Tokyo và ngành thời trang Nhật Bản là ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo ngành.

Tuần lễ thời trang Tokyo bắt đầu nóng bỏng ngay sau Tuần lễ thời trang Paris. Khi mùa Thu/Đông 2024 tiến đến châu Á, chúng ta hãy cùng nắm bắt một số phong cách thời trang trên đường phố Tokyo. Những gương mặt quen thuộc như Nick Wooster đã khoe bộ trang phục pacthwork đẹp nhất của mình để khởi động tuần mới.

Ở Tokyo, phong cách chiết trung rất phong phú, từ sự kết hợp đen trắng đơn sắc cho đến những bông hoa rực rỡ. Kiểu dáng ma quái của Rick Owens là nguồn cảm hứng cho tháng 5 trong khi trang phục vest và may đo thông thường vẫn tiếp tục chiếm lĩnh đường phố. Những chiếc áo blazer vừa vặn và quá khổ đã được xuất hiện trong suốt tuần với cà vạt tiếp tục là phụ kiện nổi bật. Người lọt vào bán kết Giải thưởng LVMH, JiyongKim đã khiến nhiều người phải ngoái nhìn khi nhiều người mặc những bộ đồ được tẩy nắng đặc trưng của anh đến buổi trình diễn. Từ những chiếc quần baggy rộng thùng thình cho đến những chiếc áo puffer và áo khoác dài thoải mái, họa tiết độc đáo này là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng. Những chiếc áo khoác thường ngày cũng như áo khoác da là những món đồ quan trọng cho mùa chuyển tiếp, tạo thành kiểu dáng ấn tượng và điểm nhấn cho bất kỳ bộ trang phục nào. Quần jean denim với màu xanh lam và đen đặc trưng đã hoàn thiện bộ trang phục, trong khi lựa chọn mang tính chiết trung hơn là có họa tiết in trên quần. Trang phục Athletic không được ưa chuộng bằng, vì kiểu dáng casual thường bị lùi lại so với những kiểu dáng có hình dáng rộng rãi.

