NTK Vũ Việt Hà biến đổi trang phục cho người mẫu ngay trên sàn diễn

Mở màn Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam (Vietnam International Fashion Week) Thu Đông 2023 là những thiết kế lụa tơ tằm đầy ấn tượng đến từ NTK Vũ Việt Hà mang tên ''Sóng tơ''. Bộ sưu tập này gồm 40 looks, lấy cảm hứng từ sự giao thoa của những sóng nước. "Hình ảnh giọt nước rơi xuống mặt hồ, tạo ra những hiệu ứng loang và lan tỏa tuyệt đẹp. Tôi muốn truyền tải vẻ đẹp đó để truyền thông điệp về sự lan tỏa thời trang xanh, bền vững đến đời sống. Đó cũng là chính là xu hướng tương lai", anh nói.

NTK Vũ Việt Hà gây bất ngờ khi “hô biến" trang phục ngay trên sàn catwalk.

Sau màn catwalk của ba gương mặt hot của The Face 2023 gồm Huỳnh Tú Anh, Minh Toại và Mạc Trung Kiên, Vũ Việt Hà bước ra đường băng, biến đổi trang phục của người mẫu bằng chiếc bình xịt màu thủ công. Trên nền lụa trắng, váy áo từ từ hiện lên những mảng màu xanh một cách ngẫu hứng. Màn trình diễn sống động này dẫn dắt khán giả đến với câu chuyện thực hiện các thiết kế của Vũ Việt Hà. Bởi kỹ thuật anh biểu diễn cũng là chính là một khâu trong công đoạn nhuộm vải của ''Sóng tơ''. Hiệu ứng loang màu trên vải tạo không những thể hiện sự lan tỏa, mà còn cho thấy sự chuyển động của tông màu từ đậm sang nhạt một cách tự nhiên, bắt mắt.

Khác với những bộ sưu tập trước, các thiết kế lần này tập trung vào hình dáng trang phục và chất liệu, hướng đến tối giản, hạn chế các chi tiết thêu tay - điểm mạnh của anh trong 15 năm làm nghề. Bảng màu chủ đạo gồm trắng và xanh dương - xu hướng hot của Thu Đông 2023, đồng thời thể hiện sự chuyển tiếp sang mùa mốt Xuân Hè 2024.

Một số thiết kế trong BTS lần này cảu NTK Vũ Việt Hà.

Tinh thần tiên phong của avant-garde thấm đẫm qua cách xử lý phom dáng trang phục. Bằng kỹ thuật draping - một trong những phương pháp dựng phom nổi tiếng trong nghệ thuật thiết kế thời trang, Vũ Việt Hà đem tới những chiếc áo, đầm độc bản có cấu trúc phá cách.

Thế mạnh về chất liệu tự nhiên, gần gũi với môi trường tiếp tục được anh thể hiện bằng lụa tơ tằm được đặt dệt cấp tốc trong ba tuần. Những thước lụa được dệt thành nhiều bề mặt khác nhau: thô sần của đũi, xuyên thấu của tơ sống và óng ả của satin. Sau khi dệt, để tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, nhà thiết kế sử dụng kỹ thuật vặn nhăn thủ công, được hấp nhiệt, phơi trong tình trạng xoắn. Những người thợ tiến hành nhuộm trước khi nhả xoắn, để tạo ra phần loang như giọt nước.

Thanh Hằng đội nón ba tầm, làm vedette cho Vũ Việt Hà.

Phần kết, siêu mẫu Thanh Hằng lần đầu trở lại sàn catwalk kể từ sau đám cưới hôm 22/10. Cô catwalk trong bộ đầm dạ hội bằng lụa, đính pha lê Swarovski theo những đường song song và xoáy tròn, thể hiện hình ảnh mặt nước lan tỏa. Phần cổ áo được lấy cảm hứng từ cổ áo dài. Trang phục kết hợp với nón ba tầm được làm bằng lụa sống, mang chi tiết cách điệu, do một nghệ nhân của làng Chuông thực hiện.

Ngoài những thiết kế đẹp mắt, show còn gây ấn tượng về phần âm nhạc. Các người mẫu catwalk trên nền nhạc sống do nghệ sĩ piano Phó An My và nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc thể hiện. Giữa buổi trình diễn, ở một góc sân khấu, diva Hồng Nhung cất giọng hát Về lại phố xưa - tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang, khiến khán giả thích thú, mang không khí mùa đông tràn vào khán phòng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]